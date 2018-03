Lidl gaat BMW’s verkopen Erik Kouwenhoven

25 maart 2018

08u41

Bron: AD.nl 6 Economie Supermarktketen Lidl gaat in de toekomst ook auto's verkopen. Volgens het Duitse blad Manager Manazin gaat het jaarlijks om 10.000 BMW’s, voornamelijk diesels.

De Schwarz Groep, de holding van onder meer Lidl en Kaufland, heeft afscheid genomen van Audi waar het gaat om de bedrijfsauto’s en kiest vanaf heden voor BMW. Dat komt doordat ze bij BMW 48 tot 50 procent korting krijgen op dieselauto’s. Audi wilde niet verder gaan dan 42 procent korting.

Alleen Duitsland

BMW gaat 10.000 BMW’s per jaar leveren aan het bedrijf. Na een half jaar verdwijnen de auto’s als jong gebruikte tweedehands auto’s in het schap bij de Lidl. Nu ja, niet in het schap, maar bij speciale vestigingen. Voorlopig wordt alleen gesproken over Duitsland. De kans is klein dat je straks ook hier naast een krop sla en rosbief een BMW kunt afrekenen.