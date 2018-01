Lidl blijft fors groeien en zoekt 1.500 nieuwe medewerkers

mvdb

31 januari 2018

19u09 4 Economie Lidl zoekt de komende twee jaar over heel België 1.500 nieuwe medewerkers. Het gaat zowel om winkelpersoneel als medewerkers op het hoofdkantoor. Dat meldt de Duitse supermarktgroep in een persbericht. Het nieuws komt er nog geen week na de forse herstructurering bij concurrent Carrefour die mogelijk in ons land 1.233 jobs zal kosten.

De aanwervingen passen in de groeistrategie van Lidl dat elke twee weken een nieuw filiaal opent. Het nieuws werd bekendgemaakt op de dag waarop de grootste Lidl-winkel van Vlaanderen de deuren opende. Het nieuwe filiaal aan de Brusselsesteenweg in Melle meet 1.685 m² en heeft 150 parkeerplaatsen. Ook zijn er gratis laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s voorzien. In Melle gaan 35 medewerkers aan de slag. Lidl wil elk jaar een twintigtal nieuwe winkels openen. Ook worden de bestaande filialen vernieuwd. Met de 1.500 nieuwe aanwervingen zal Lidl in 2020 in ons land 8.500 werknemers tellen.

“Onze strategie van lage prijzen en een beperkt maar kwaliteitsvol assortiment van huismerken slaat duidelijk aan bij de consument. We zijn dan ook continu op zoek naar nieuwe mensen. En dat voor verschillende functies: van winkelassistent, filiaalmanager tot ondersteunende functies in IT of HR. Belangrijk: je hoeft niet altijd een diploma te hebben, de juiste fit met de organisatie is voor ons veel belangrijker. De retailsector is bovendien een van de sectoren waar je het snelst kan doorgroeien", luidt het bij HR-directeur Wolfgang Hennen.

Lidl kan in ons land prima cijfers voorleggen. Uit de recentste GfK-cijfers bleek dat in 2017 bijna twee op de drie Belgen bij Lidl binnenstapten en ze ook vaker terugkwamen. In een dalende markt sloot de supermarktketen het afgelopen jaar af met een gemiddeld marktaandeel van 8,6%, een record.