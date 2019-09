Leroy: "Niet gesproken over fusie” jv

06 september 2019

09u13

Bron: belga 0 Economie Er is bij de gesprekken met KPN nooit gesproken over de mogelijkheid van een toenadering tussen beide telecombedrijven. Dat zegt vertrekkend Proximus-CEO Dominique Leroy in een gesprek met L'Echo. Gisteren raakte bekend dat Leroy vanaf 1 december Proximus inruilt voor KPN.

Volgens Leroy is de strategie van KPN om zich te focussen op Nederland. "De uitdagingen van telecombedrijven vandaag gaan over de modernisering van hun netwerken, 5G, de digitalisering,... Dat realiseren op een thuismarkt is heel wat", aldus Leroy. Ze ziet ook weinig synergieën.

In het verleden hield Leroy als CEO van Proximus de boot af toen een eventuele fusie met KPN ter sprake kwam.