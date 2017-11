Lenovo neemt pc-afdeling Fujitsu over sam

14u02

Bron: Belga 0 REUTERS Economie De Chinese technologiereus Lenovo legt minstens 157 miljoen dollar (135 miljoen euro) op tafel voor de pc-divisie van het Japanse Fujitsu.

Er zijn tekenen dat de markt voor klassieke personal computers aan het stabiliseren is, na jarenlange dalingen door de opkomst van mobiele toestellen. Lenovo heeft hard gewerkt om zijn kernactiviteiten - pc's, smartphones en servers - weer op groeikoers te krijgen. Het moest de koppositie in de pc-markt aan de Amerikaanse concurrent HP laten, en boekte ondanks de overname van Motorola ook met mobiele toestellen geen vooruitgang.



In het voorbije kwartaal waren tekenen van beterschap. De pc-leveringen stegen met 17 procent en Lenovo boekte zijn sterkste omzetgroei in twee jaar. De inkomsten stegen met 5 procent tot 11,8 miljard dollar. De nettowinst daalde wel met 11 procent tot 139 miljoen dollar, maar dat viel beter mee dan analisten vooraf hadden gedacht. Beleggers zien het ook weer zitten: het aandeel van Lenovo schoot 5 procent hoger na de publicatie van de cijfers.

Lees ook: Vijf tips voor een goede computerhouding