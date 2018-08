Lenen met variabele rente wint snel aan populariteit: met dank van de bank Frank Dereymaeker

01 augustus 2018

06u00

Bron: Spaargids.be 0 Economie Ondanks de lage rente kiezen steeds meer Belgen voor een variabel tarief bij hun woonkrediet. Dat blijkt uit een rondvraag die Ondanks de lage rente kiezen steeds meer Belgen voor een variabel tarief bij hun woonkrediet. Dat blijkt uit een rondvraag die Spaargids.be organiseerde bij de vier grootbanken. "Zeker voor kortere looptijden, is een variabele rente voordelig, omdat die maximaal kan verdubbelen", vertelt John Romain van het onafhankelijk adviesbureau Immotheker.

Door de sterke daling van de rente was er de voorbije jaren een vlucht naar een vaste rente. Maar er begint zich stilaan een ommekeer af te tekenen. Tussen april en juni heeft 28,36% van de ontleners voor een variabele rente geopteerd. Twee jaar geleden was dat in dezelfde periode slechts 18,25%. Bij de grootbanken erkent men dat de interesse in een variabel tarief fors is toegenomen. Vooral in juni heeft er zich een versnelling ingezet, klinkt het. "In juni zaten we al aan 21%, terwijl dat exact twee jaar geleden slechts 6% was", zegt de woordvoerster van BNP Paribas Fortis. Bij staatsbank Belfius zit men zelfs al aan 30% in juni. Anders gezegd: bij de staatsbank laat al bijna een op de drie kredietnemers de absolute zekerheid over zijn afbetalingen varen. ING en KBC merken eveneens meer belangstelling op voor leningen met variabele rente, maar geven geen concrete cijfers.

Later lenen

De belangstelling laat zich ook gevoelen bij de financiële vergelijkingssite Spaargids.be. De bezoekers die zoeken op een variabele rentevoet maken nu bijna 17% van het verkeer, begin december was dat slechts 11%. "De toenemende interesse is vermoedelijk te danken aan het feit dat leningen met variabele rente goedkoper zijn geprijsd", zegt Kristof De Paepe van Spaargids.be. "Dit is ook logisch. Banken lopen er minder risico’s mee. Als het rentepeil stijgt, kan het tarief van de lening mee omhoog. Bij een vaste rente is dat niet het geval. Hier zitten de financiële instellingen 20 jaar vast aan een laag tarief, terwijl ze voor het aantrekken van spaargeld meer zullen moeten betalen. Daarom ligt het vast tarief ook hoger."

Volgens John Romain (Immotheker) hangt de toenemende interesse voor een variabele formule ook samen met de demografische evolutie. "In vergelijking met tien jaar geleden, zien we dat de leeftijd om te ontlenen steeds verder opschuift. Tien jaar geleden was nog geen 13% van de ontleners ouder dan 40 jaar, vandaag is dat al 34%. Die mensen hebben al gespaard, en lenen meestal op kortere termijn, en kiezen steeds meer voor een variabel tarief."

Niet altijd nuttig

Maar moeten ontleners nu resoluut kiezen voor een variabele rentevoet? «Dat hangt af van geval tot geval», zegt John Romain. "Mensen die een lening met een beperkte looptijd aangaan, pakweg 10 jaar, kiezen beter voor een variabel tarief. Wie op langere termijn leent, bijvoorbeeld 20 jaar, en een variabele rentevoet wil, moet toch voldoende veiligheidsgaranties inbouwen. Je moet tenslotte in staat zijn om die maandelijkse aflossingen vol te houden. Ook als de rente stijgt." Wie vandaag leent op 20 jaar, betaalt voor een variabele rentevoet, afhankelijk van de formule, 1,10% à 1,50%. Dat tarief mag volgens de wet hooguit verdubbelen. "Dat kan dus maximaal 2,2% tot 3% worden. Voor diezelfde lening met een vaste rentevoet moet je rekenen op een gemiddeld 2%", zegt John Romain.

ECB bepalend

Hamvraag is natuurlijk: hoe zal de rente evolueren? Daarbij moet vooral naar het beleid van de Europese Centrale Bank gekeken worden. Eind dit jaar stopt de ECB met haar inkoopprogramma, waardoor de rente vermoedelijk zal stijgen. Anderzijds heeft voorzitter Mario Draghi aangekondigd dat een renteverhoging ten vroegste na de zomer van 2019 aan de orde is. Over de verdere toekomst is het koffiedik kijken. Sommige economen verwachten dat de lage rente vermoedelijk nog veel langer zal aanhouden dan in 2019. En dat zou alleen goed nieuws zijn voor de mensen die kiezen voor een variabele rentevoet.

Voorbeeld:

Wie een lening van 150.000 euro met vaste rente op 20 jaar wil sluiten en hiervoor een rente van 1,80% onderhandelt, moet maandelijks 743,67 euro betalen. Na 20 jaar geeft dat een totaalbedrag van 178.480,46 euro.

Wie kiest voor een lening met jaarlijkse aanpasbare rente kan tegen 1,50% lenen. Dat geeft voor het eerste jaar een afbetaling van 723,11 euro. Dat geeft een besparing van 20,56 euro per maand of 246,72 euro na het eerste jaar. Het jaar nadien kan de rente is het slechtste geval 1% - dit is wettelijk zo vastgelegd – tot 2,50%. Vanaf het derde jaar zou ze naar 3% (een verdubbeling) kunnen gaan. In het allerslechtste geval kan de maandlast dan stijgen tot 823,40 euro per maand. Na de hele looptijd komt de factuur als alles tegenzit uit op 196.016,40 euro.

