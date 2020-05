Le Pain Quotidien gaat bescherming tegen schuldeisers aanvragen ADN

Bakkerijketen Le Pain Quotidien gaat de komende dagen bij de Brusselse ondernemingsrechtbank een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie indienen. Dat schrijven L'Echo en De Tijd. Het bedrijf bevestigt woensdag de procedure.

Le Pain Quotidien kampt met financiële moeilijkheden en de gevolgen van de coronacrisis.

Beschermd

Door de aanvraag is het bedrijf voor enkele maanden beschermd tegen schuldeisers. "De procedure geldt enkel voor de holding, die getroffen wordt door de slechte prestaties in de VS", aldus Yves Liénart, chief restructuring officer van het bedrijf. De Belgische en Franse operationele activiteiten (de winkels en L'Atelier du Pain Quotidien) staan buiten de procedure. "Het is dus eerder een financiële en juridische operatie. Operationeel verandert er weinig".



Hoofdaandeelhouder Cobepa zal de schulden van het bedrijf bij de banken op zich nemen, goed voor 80 miljoen euro.

Verenigde Staten

De bakkerijketen zal ook de activiteiten in de VS en Groot-Brittannië hertekenen, waar met een hoofd-franchisenemer zou gewerkt worden. "Voor de VS is ‘chapter 11' aangevraagd", bevestigt Liénart. Een chapter 11-procedure is een beschermingsprocedure in de VS. "Er is daar trouwens al een overnemer gevonden voor een groot deel van de winkels".

Er zouden geen gevolgen zijn voor de werkgelegenheid in ons land. "De holding stelt geen mensen te werk", stelt Liénart.