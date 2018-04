Land Invest volledig in handen van Triple Living jv

26 april 2018

20u57

Bron: belga 0 Economie Triple Living en het Luikse pensioenfonds Ogeo Fund hebben een akkoord bereikt over de overname van de 50 procent aandelen van Ogeo Fund in Land Invest Group (LIG). Daarmee is de Antwerpse projectontwikkelaar nu voor 100 procent eigenaar van het voormalige Land Invest.

Ook alle rechten en verplichtingen die Ogeo Fund had met betrekking tot Land Invest zijn hiermee overgenomen door Triple Living, zegt die laatste in een persbericht.

De onderhandelingen met Ogeo Fund verliepen bijzonder constructief en de overname wordt door beide partijen beschouwd als het scenario met optimale uitkomst, luidt het voorts. "Ogeo Fund staat haar aandelen in LIG af conform de financiële objectieven die initieel genomen werden voor de investering in LIG. Triple Living wil zich nu in de eerste plaats focussen op de voorbereiding en kwaliteitsvolle ontwikkeling van de lopende projecten."

Land Invest kwam begin dit jaar in het nieuws naar aanleiding van een filmpje op nieuwssite Apache, dat verschillende leden van het Antwerpse stadsbestuur (N-VA) toonde op een verjaardagsfeestje van Erik van der Paal, toen topman van Land Invest, in restaurant 't Fornuis. Omdat de stad grote ontwikkelingsprojecten lopen had met Land Invest Group, stelde de oppositie (Groen) dat er sprake was van ongeoorloofde belangenvermenging. Later verwierp het Antwerpse Integriteitsbureau echter een klacht in die zin.