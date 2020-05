Lama’s leveren kers op de taart voor topdag Bel20 Hogere slaagkans voor medicijn tegen spierziekte Sven Watthy

26 mei 2020

18u34 0 Economie KBC, ING en AB InBev, de grootste aandelen binnen de Brusselse Bel20-index, rukten dinsdag tot meer dan 10 procent op. Maar het biotechbedrijf ArgenX liet iedereen achter zich met een stijging van 30 procent . ‘s Ochtends kon het uitpakken met een update over een jarenlang onderzoek dat nu zo goed als zeker uitmondt in een echt geneesmiddel dat per jaar een miljard opbrengt.

Dinsdag was een uitstekende dag voor beleggers in Belgische aandelen. De graadmeter van onze beurs, de Bel20, won ruim 5 procent en deed daarmee vijf keer beter dan het Europese gemiddelde. Dat komt doordat financiële aandelen omhoog schoten, en die zijn goed vertegenwoordigd in de Brusselse index. KBC won bijna 13 procent, verzekeraar Ageas 8 procent en ING 7 procent.

ArgenX deed nog beter dan die drie winnaars samen: het aandeel steeg wel 29,6 procent op een beursdag. Dat Oost-Vlaamse biotechbedrijf doet onderzoek naar geneesmiddelen voor ziektes waar nog geen behandeling voor bestaan, of waar therapie nog verbeterd kan worden. Als daar nieuws over komt is dat voor beleggers érg goed of érg slecht, en zelden tussen de twee.

Ernstige spierzwakte

ArgenX zat er dinsdagochtend opnieuw pal op, met een molecule waar het al 12 jaar op zwoegt. Analisten van beurshuis KBC Securities gaven dat onderzoek voordien 75 procent om te slagen, en trekken na het jongste persbericht hun verwachtingen op naar 95 procent. De nieuwe resultaten bewijzen dat het medicijn werkt en dat de bijwerkingen tot een minimum beperkt zijn. Meer kan je niet wensen.

Het gaat over een behandeling gebaseerd op antilichamen uit het bloed van lama’s, tegen myasthenia gravis. Letterlijk vertaald is dat ‘ernstige spierzwakte’, een relatief zeldzame aandoening die slachtoffers hulpeloos aan hun bed gekluisterd houdt. Er bestaat al een werkende behandeling voor, maar die kost meer dan een half miljoen euro per patiënt per jaar. Dat geeft ArgenX een ruime marge om zijn prijs veel lager te leggen.

Als het echt lukt, boort het structureel verlieslatende ArgenX eindelijk een bron van inkomsten aan waar het nog jaren op zal kunnen teren. Eens de verkoopmachine op gang is gekomen en zolang het patent loopt, verwachten kenners inkomsten van minstens 1 miljard euro per jaar. “Deze data geven ook nog eens extra kans op succes voor andere ziektebeelden,” reageerde Sandra Cauwenberghs van KBC Securities. Ze ziet de beurskoers doorstomen naar 170 euro per aandeel, voordien lag haar koersdoel op 159 euro.

Wat ook kan, is dat een groot farmabedrijf ArgenX opslokt eens het die goudader heeft aangeboord. Ze betalen dan een hele hoge prijs omdat ze niet jarenlang het risico moesten nemen dat een onderzoek op niks uitdraait. Hoe dan ook komt de droom van beleggers uit: daarom kochten ze massaal het aandeel, waardoor het bedrijf in totaal voor de eerste keer 8 miljard euro waard is.