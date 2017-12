Lagere registratierechten ook voor wie via sociaal verhuurkantoor verhuurt kv

05u13

Bron: Belga 0 photo news Economie Vastgoedinvesteerders die verhuren via een sociaal verhuurkantoor hoeven vanaf volgend jaar ook maar 7 procent in plaats van 10 procent registratierechten te betalen. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Niet alleen wie een gezinswoning koopt, maar ook wie in vastgoed investeert, kan dus profiteren van de hervorming van de aankoopbelasting waarvoor de Vlaamse regering afgelopen weekend het licht op groen heeft gezet. "Daarmee willen we de private huurmarkt verder mee te ondersteunen", zegt Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open Vld). Op dit moment worden 1.237 private woningen via een SVK verhuurd.

Wie slechts 7 procent wil betalen, moet binnen drie jaar een huurcontract van minstens negen jaar met een SVK afsluiten. Het is nog niet beslist of de investeerder meteen bij de aankoop kan profiteren van dat lagere tarief, of dat hij eerst 10 procent moet betalen en het verschil nadien kan terugvorderen.

Vastgoedinvesteerders zullen wel niet kunnen profiteren van de korting voor bescheiden woningen onder 200.000 euro.