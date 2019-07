Lager dividend AB InBev kost staat 350 miljoen ttr

24 juli 2019

06u13

Doordat de brouwer AB InBev zijn dividend heeft gehalveerd tot een dikke 3,6 miljard euro, loopt de Belgische overheid 350 miljoen euro aan roerende voorheffing mis voor de begroting van 2019. Dat schrijven De Tijd en L'Echo vandaag.

Maandag bleek uit een rapport van het Monitoringcomité dat het gat in de federale begroting van 2019 oploopt tot bijna 7 miljard euro. Dat is het gevolg van de uitgaven in de sociale zekerheid die sneller stijgen dan verwacht en enkele inkomsten die tegenvallen. Zo liggen de opbrengsten uit de roerende voorheffing die moet worden betaald op dividenden en andere inkomsten uit kapitaal 690 miljoen euro lager dan verwacht.

"De daling is voor een gedeelte te verklaren door een lagere inning voor het dividend van één heel grote onderneming", staat in het rapport van het Monitoringcomité. Verschillende bronnen zeggen dat het gaat over het dividend van AB InBev, aldus De Tijd en L'Echo.

Vorig jaar leverde het dividend van AB InBev de staat 500 miljoen euro aan roerende voorheffing op, voor dit jaar rekende de overheid zelfs op 700 miljoen euro. De brouwer maakte in oktober van vorig jaar evenwel bekend dat hij het totaal aan uitbetaalde dividenden halveert van 7,27 miljard naar 3,63 miljard euro om zijn schulden sneller af te bouwen. Daardoor zal de overheid slecht 350 miljoen euro aan roerende voorheffing ophalen.