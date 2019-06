Lage rente of niet: record van 274 miljard euro op Belgische spaarboekjes SPS

05 juni 2019

11u15

Bron: Belga 2

Rente of niet, de Belg blijft volop sparen. In maart stond meer dan 274 miljard euro op de spaarboekjes, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Het gaat om een stijging met 1,4 miljard euro in vergelijking met februari en een nieuw absoluut record.

Belgen blijven dus hardnekkige spaarders, ondanks de extreem lage rentes die de banken bieden op de spaarrekeningen.

Later meer