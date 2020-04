Lachaert (Open Vld) wil uitstel solden tot 15 augustus TMA

05 april 2020

09u21

Bron: Belga 58 Economie Open Vld-fractieleider Egbert Lachaert heeft een wetsvoorstel ingediend om de solden met anderhalve maand uit te stellen, zo laat hij zondag weten. De koopjesperiode zou daardoor pas op 15 augustus starten.

"Als we de soldenperiode laten starten op 1 juli, dreigen veel winkels failliet te gaan en dreigen honderden jobs verloren te gaan. Door de zomersolden uit te stellen, willen we de kledingwinkels perspectief geven", zegt Lachaert.

Fysieke kledingwinkels zijn momenteel gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor zitten ze nog met een grote stock. De sector voerde de voorbije dagen de druk op om de solden daarom uit te stellen. In een open brief pleitten 78 Belgische modespelers voor een uitstel van minstens een maand.



Eerder had minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) al laten verstaan voorstander te zijn van uitstel van de zomersolden. Het kabinet van minister van Economie Nathalie Muylle liet enkele dagen geleden weten dat een beslissing zal worden genomen samen met de sector.