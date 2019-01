Labour: "Nieuwe verkiezingen blijven prioriteit om impasse rond brexit te doorbreken” SVM

19 januari 2019

16u11

Bron: Belga 0 Economie Labour, de grootste oppositiepartij in het Verenigd Koninkrijk, zal blijven aandringen op nieuwe parlementsverkiezingen in een poging om de impasse rond de brexit te doorbreken. Dat heeft Keir Starmer, de schaduwminister voor de brexit, vandaag verklaard in een toespraak voor een centrumlinkse denktank.

De Britse premier Theresa May leed dinsdag in het Lagerhuis een zware nederlaag bij de stemming over haar brexitdeal. Het akkoord werd ook weggestemd door meer dan honderd leden van de Conservatieven. Een dag later wist May wel een vertrouwensstemming -uitgelokt door Labour- te overleven.

"De vertrouwensstemming van woensdag was nog maar het begin van onze inspanningen om tot algemene verkiezingen te komen. Het is niet het eindpunt", deelde Starmer mee. "Nieuwe verkiezingen zijn onze prioriteit, want het is de enige manier om de radicale verandering te brengen die dit land nodig heeft." De sociaaldemocratische volksvertegenwoordiger beklemtoonde ook dat Labour geen steun kan geven aan de brexitdeal van May "of aan om het even welke licht aangepaste versie daarvan".

Het thema van de vervroegde verkiezingen leidt intussen tot heel wat speculatie. De krant ‘The Financial Times’ schrijft vandaag dat Theresa May met verschillende medewerkers een noodplan voor ‘snap elections’ zou hebben besproken. Drie ministers zouden ook verklaard hebben dat verkiezingen een "mogelijkheid" zijn. May ontkent de geruchten en zegt dat nieuwe verkiezingen "niet in het nationaal belang zijn".