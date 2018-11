Laatste uren om belastingaangifte in te dienen via mandataris Redactie

05 november 2018

11u10

Bron: belga 0 Economie De laatste uren zijn ingegaan om de belastingaangifte in te dienen. Het kan enkel nog via een mandataris, zoals een boekhouder of een fiscalist. Zij hebben nog tijd tot middernacht.

De deadline lag aanvankelijk op 25 oktober, maar de fiscus moest twee verlengingen toestaan wegens technische problemen. Om 2.00 uur afgelopen nacht hadden de mandatarissen al 1.115.426 aangiften ingediend via Tax-on-web. Op hetzelfde moment voor de deadline vorig jaar waren dat er iets meer: 1.137.801. Die laatste dag werden nog 48.734 aangiften ingediend.

"We houden rekening met een lichte vermindering van het totale aantal aangiften via Tax-on-web door mandatarissen door de gevoelige uitbreiding met 825.000 eenheden van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte dit jaar", zegt woordvoerder Francis Adyns van de FOD Financiën. "Verwacht wordt dat er bij die uitbreiding 60.000 aangiften zitten die vorig jaar nog via Tax-on-web mandataris gebeurden."