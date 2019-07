Kwart Belgische werknemers niet geïnteresseerd in andere job IB

08 juli 2019

04u32

Bron: Belga 1 Economie Iets meer dan een kwart van de Belgische werknemers (26 procent) is helemaal niet van plan andere horizonten op te zoeken. Vorig jaar waren dat er nog één op de vijf. Dat blijkt vandaag uit een nieuwe editie van Talent Pulse, in opdracht van hr-bedrijf Acerta in samenwerking met monster.be.

Daarnaast is ook het aantal Belgen dat actief overweegt van job te veranderen verder gedaald, van 16 procent naar 12 procent. 'Position switches' binnen het huidige bedrijf zijn momenteel evenmin populair: ruim de helft (52 procent) van de werknemers startte nog nooit in een andere functie bij hetzelfde bedrijf. Acerta wijst erop dat dit nochtans "een manier is om de loopbaan van medewerkers interessant te houden en relevant te blijven in een steeds wijzigende omgeving, zowel voor het individu als de organisatie".

Competenties en ervaring

Uit de enquête blijkt verder nog dat werkgevers vooral op competenties en ervaring blijven aanwerven: volgens de bevraagde werknemers hadden ze bij de start van hun job al 75 procent onder de knie. Verrassend, vindt Acerta, want er bestaat een consensus over het belang van aanwerven op potentieel.

"Gezien de grote krapte op de arbeidsmarkt ben ik er nochtans van overtuigd dat werkgevers hier een belangrijke shift zullen moeten maken", zegt Christophe Vereeken van Monster. "Willen bedrijven hun openstaande vacatures in de toekomst blijven invullen, dan zal potentieel noodzakelijkerwijs meer aandacht moeten krijgen in het aanwervingsproces."

De bevraging gebeurde bij 1.800 Belgen.