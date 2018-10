Kritiek op Ryanair nadat foto opduikt van personeel dat op de grond slaapt HR

15 oktober 2018

21u55

Bron: The Irish Times, Aviation Analyst 0 Economie Ryanair oogst forse kritiek nadat een foto is opgedoken van personeel dat ligt te slapen op de vloer van de luchthaven va n Malaga, in Spanje. Door het slechte waren ze daar gestrand in plaats van in Portugal. Ryanair slaagde er blijkbaar niet in een hotel te vinden, hoewel ze de ochtend erna al opnieuw een vlucht hadden. "Alle hotels waren volzet", zegt Ryanair. "Leugens", klinkt het in de kritiek.

Vier 'cabin crews' - in totaal 24 personeelsleden waarvan 8 piloten - van Ryanair zijn zaterdagnacht gestrand op de luchthaven van Malaga. Door het slechte weer, een uitloper van orkaan Leslie, was het vluchtverkeer in Portugal verstoord. Veel vluchten werden omgeleid naar Malaga. Het personeel, net als de passagiers, moest de nacht doorbrengen op de luchthaven.

Enkele Ryanair-personeelsleden werden er gefotografeerd terwijl ze op de grond van de luchthaven lagen te rusten of slapen.

Jim Atkinson, zelf ex-Ryanair-piloot, deelde de foto op sociale media. "Ryanair verdient dit jaar 1,25 miljard maar heeft blijkbaar geen geld om een hotel te regelen voor gestrande bemanningsleden", schreef hij in een post gericht aan Peter Bellew, Chief Operations Officer van Ryanair in Dublin. "Alle hotels in Malaga waren volgeboekt", antwoordde die laatste. "Sorry, maar we konden geen accommodatie vinden." Volgens hem is de crew later op de avond naar een VIP-lounge op de luchthaven gebracht.

Leugens

Beide uitspraken zijn leugens volgens Alex Macheras van de website Aviation Analyst. "Er zijn 400 hotels in de stad en nog veel meer daarbuiten. Bovendien is het laagseizoen. Hotels zitten nu maar voor de helft gevuld. En ik nam zelf contact op met de 'Sala VIP lounge'. Daar hebben ze geen bemanningsleden gezien. Kan ook niet, want de VIP-lounge sluit om 23 uur."

De Ierse lagekostenmaatschappij kreeg de voorbije maanden al te maken met verschillende stakingen. Het personeel is in verschillende landen ontevreden over de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Dit incident gooit in het aanslepende conflict nog wat olie op het vuur. Ryanair liet aan The Irish Mirror weten dat de foto volgens hen duidelijk in scène is gezet.

