Kris Peeters wil overleggen met Europese collega's over Ryanair KVE

10 augustus 2018

19u56

Bron: Belga 0 Economie Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zal contact opnemen met zijn Europese collega-ministers in de EU-landen waar een sociaal conflict heerst bij luchtvaartmaatschappij Ryanair. De CDV-vicepremier wil de violen gelijkstemmen in de komende maanden en onzekerheid bij werknemers en bedrijven vermijden.

Niet alleen in ons land was er vandaag een staking bij de piloten van de Ierse lowcostmaatschappij Ryanair. Dat was ook het geval in Duitsland, Ierland, Nederland en Zweden. Eind juli legde het cabinepersoneel al eens twee dagen het werk neer. Dat gebeurde in ons land, Portugal, Italië en Spanje.

Minister van Werk Kris Peeters zal contact opnemen met de ministers van Werk van alle betrokken landen, meldt hij vandaag. "Het sociaal conflict bij Ryanair stopt niet aan de landsgrenzen en daarom is het nuttig dat we ook op politiek niveau een overleg organiseren", zegt hij. De minister wil de violen gelijkstemmen.

"De arbeidswetgeving verschilt in Europa van land tot land of de Europese regels worden er anders geïnterpreteerd, en dat zorgt voor onzekerheid bij werknemers en bij ondernemingen. Het zorgt er bovendien voor dat landen tegen elkaar kunnen uitgespeeld worden. Ik wil met mijn collega-ministers samenzitten om goede praktijken uit te wisselen. Dat kan ons helpen om tot gecoördineerde oplossingen te komen."

Uber en Deliveroo

Het overleg moet er "in een van de komende maanden" komen. Europees overleg is voor Peeters trouwens ook nodig over de sociale conflicten bij bijvoorbeeld Uber of Deliveroo.

Wat Ryanair betreft, herhaalt Peeters zijn oproep aan Ryanair om de getroffen klanten te compenseren. De minister heeft de sociale en economische inspectiediensten de opdracht gegeven om het sociaal conflict op te blijven volgen.