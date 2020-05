Krimp Belgische economie minder groot dan eerst gedacht Redactie

29 mei 2020

11u18

Belga

De Nationale Bank schat dat de Belgische economie in de eerste drie maanden van het jaar met 3,6 procent is gekrompen. Dat is iets beter dan de daling met 3,9 procent die de centrale bank eind april berekende.

