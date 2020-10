Krijgt de fiscus binnenkort inzage in je bankgegevens? Onze geldexpert licht toe

De nieuwe regering wil bankgegevens voor de fiscus transparanter maken. Concreet wil ze het Centraal Aanspreekpunt verplichten om naast de rekeningnummers zelf, ook de saldo’s van die rekeningen aan de fiscus mee te delen. Maar kan dat zomaar? En hoe zit het dan met ons Belgisch bankgeheim? Onze geldexpert Michel Maus boog zich over het vraagstuk. “Het is nog maar de vraag of dit een stap voorwaarts is.”

Economie De nieuwe regering wil bankgegevens voor de fiscus transparanter maken. Concreet wil ze het Centraal Aanspreekpunt verplichten om naast de rekeningnummers zelf, ook de saldo’s van die rekeningen aan de fiscus mee te delen. Maar kan dat zomaar? En hoe zit het dan met ons Belgisch bankgeheim? Onze geldexpert Michel Maus boog zich over het vraagstuk. “Het is nog maar de vraag of dit een stap voorwaarts is.”

De toegang van de fiscus tot bankgegevens was afgelopen dagen groot nieuws in de pers, waarbij zowel voor- als tegenstanders van zich lieten horen. Dat is bijzonder, want het afgelopen decennium is het fiscaal bankgeheim grotendeels afgeschaft, althans op internationaal vlak.

De bal ging aan het rollen op de G20-top van Londen op 3 april 2009. Op die G20 werd onder impuls van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een zwarte en een grijze lijst van belastingparadijzen bekendgemaakt. Het criterium om vermeld te worden op deze lijst was vrij simpel, namelijk de bereidheid om al dan niet bankgegevens te wisselen met andere landen met het oog op belastingheffing.

De terroristische aanslagen van 9/11 hebben ervoor gezorgd dat er afstand moest genomen worden van het fiscaal bankgeheim Geldexpert Michel Maus

Op de zwarte lijst stonden de landen die niet bereid waren om over dit onderwerp in dialoog te gaan met de OESO. Op de grijze lijst stonden de landen (waaronder België ) die wel in dialoog waren met de OESO, maar geen aanstalten maken om effectief met de gegevensuitwisseling van start te gaan. De publicatie van deze twee lijstjes is hét startschot geweest van een fiscale revolutie, waarbij de internationale gemeenschap wakker geschud werd en tot het besef kwam dat men ten behoefte van de fiscale rechtvaardigheid afstand moest nemen van het fiscaal bankgeheim.

De achterliggende reden van deze aanpak houdt verband met 9/11 en de daaropvolgende strijd tegen terrorisme. In de zoektocht naar de financiering van terroristische groeperingen zag de VS zich belemmerd door de klassieke bankgeheimregimes die het moeilijk, zo niet onmogelijk maakten om de geldstromen van die groeperingen bloot te leggen. Daarom kwam er ook heel wat druk vanuit deze hoek om afbreuk te doen aan het klassieke fiscale bankgeheim.

Daarnaast was er natuurlijk ook de financieel-economische crisis die heel wat landen heeft doen beseffen dat zij fiscale middelen missen omdat vermogen zonder al te veel problemen in bankgeheim-landen kon worden ondergebracht. De combinatie van deze twee oorzaken heeft gezorgd voor het momentum in de doorbraak van de fiscale privacy.

Common reporting standard

Op internationaal vlak is het vooral de OESO die van het momentum gebruik heeft gemaakt om de kar te trekken, met het uitwerken van de ‘common reporting standard’. Dat is een internationaal akkoord waarbij landen die zich aansluiten, de verplichting op zich nemen om met andere landen jaarlijks en op automatische basis de bankgegevens uit te wisselen van buitenlandse rekeninghouders.

Ook de Europese Unie heeft een dergelijk initiatief genomen voor alle Europese lidstaten. Dat betekent dat België vandaag met 73 landen in een dergelijk systeem van internationale uitwisseling van bankgegevens zit. De Belgische fiscus kan daardoor jaarlijks en automatisch de bankgegevens ontvangen van Belgische rijksinwoners die een rekening hebben in bijvoorbeeld, Nederland, Luxemburg en Zwitserland. Op internationaal vlak zijn bankgegevens dus volledig transparant geworden voor de fiscus. Wie een buitenlandse bankrekening bezit, weet dus dat zijn gegevens aan de fiscus zullen worden overgemaakt.

Voor Belgische bankrekeningen geldt er nog steeds een soort van bankgeheim. Indien de fiscus die gegevens wil inzien, moet hij een hele procedure volgen Geldexpert Michel Maus

Maar hoe zit het dan met de gegevens van Belgische bankrekeningen? Worden die dan ook automatisch aan de Belgische fiscus doorgegeven? Wel neen, wat Belgische bankrekeningen betreft, geldt er nog steeds een soort van bankgeheim. Indien de fiscus de gegevens van Belgische privébankrekeningen wil inzien, dan moet hij een hele procedure volgen.

Kort gezegd, komt die procedure erop neer dat de fiscus eerst over ‘aanwijzingen van fraude’ moet beschikken vooraleer bankgegevens kunnen worden opgevraagd. Indien dat het geval is, dan kan de fiscus het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank raadplegen. Dat is een databank met alle Belgische en buitenlandse bankrekeningen van Belgische belastingplichtigen. Op die manier wordt de fiscus ingelicht over de rekeningnummers van de bankrekeningen van de belastingplichtige waarover aanwijzingen van fraude zijn. Als de fiscus dan inzage wil krijgen in de bankgegevens van deze bankrekeningen, moet de fiscus die vraag eerst stellen aan de belastingplichtige. Pas als die dat weigert, kan de fiscus de gegevens bij de bank zelf opvragen. Deze procedure werd onder andere gevolgd in het dossier van politicus Karel De Gucht.

Het is een kwestie van tijd vooraleer deze situatie aanleiding zal geven tot Europese problemen Geldexpert Michel Maus

De nieuwe regering wenst die procedure nu enigszins te wijzigen door het Centraal Aanspreekpunt te verplichten om naast de rekeningnummers zelf, ook de saldo’s van die rekeningen aan de fiscus mee te delen, als de fiscus bij aanwijzingen van fraude de databank raadpleegt. Of dit een grote stap voorwaarts is, is nog maar de vraag. Het is en blijft een feit dat de fiscus wat buitenlandse bankrekeningen betreft, jaarlijks en automatisch alle bankgegevens verkrijgt en dat wat Belgische bankrekeningen betreft, de fiscus die bankgegevens alleen maar kan verkrijgen als er aanwijzingen van fraude zijn.

Het is echter een kwestie van tijd vooraleer deze situatie aanleiding zal geven tot Europese problemen. In de huidige situatie hebben de Belgische banken een commercieel voordeel ten aanzien van banken die in een andere Europese Lidstaat zijn gevestigd. Belgische banken kunnen hier immers schermen met de fiscale discretie, iets wat buitenlandse banken uiteraard niet kunnen doen. Binnen de Europese Unie moet er immers een vrij verkeer van kapitaal worden gegarandeerd en dat is door de beschermende houding van de Belgische Staat hier niet het geval. Om dat probleem te verhelpen is er maar één oplossing, en dat is door ook fiscale transparantie te voorzien voor Belgische bankrekeningen.

