Kredietverzekeraar voorspelt “600 extra faillissementen in België” door coronacrisis AW

27 maart 2020

20u45

Bron: Belga 2 Economie Door de impact van het nieuwe coronavirus zullen dit jaar 600 extra bedrijven failliet gaan in België. Dat voorspelt kredietverzekeraar Euler Hermes.

Voor de uitbraak van het virus verwachtte het bedrijf dat het aantal faillissementen dit jaar zo'n 2 procent hoger zou liggen dan in 2019. Nu gaat het uit van een toename met 8 procent, tot 11.400 faillissementen.



Vooral sectoren zoals de bouw, dienstverlening, retail, transport en de voedselverwerkende industrie zitten in de risicozone. In de bouwsector loopt zelfs één op de vijf bedrijven een belangrijk risico op faillissement, klinkt het.



De economen van het bedrijf gaan ervan uit dat de omzet van bedrijven in de eurozone op het voorlopige hoogtepunt van de pandemie eind maart tussen 15 tot 25 procent lager kan liggen dan vorig jaar. Ook in andere landen zullen er meer faillissementen zijn: van +7 en +8 procent in respectievelijk Duitsland en Frankrijk, tot +17 procent in Spanje, +18 procent in Italië en +21 procent in Nederland.