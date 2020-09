Kostprijs jaar studeren licht gestegen: met welke kosten moet je rekening houden? En wat is de prijs?

Vat jouw zoon of dochter straks het nieuw academiejaar aan? Weet dan dat aan studeren in het hoger onderwijs een prijskaartje vasthangt. Volgens het Centrum voor Budgetadvies en -onderzoek (CEBUD) is de totaalprijs dit jaar zelfs licht gestegen. Wij zetten in MijnGids op een rijtje met welke studie- en leefkosten je rekening moet houden en geven mee welke rekening je op het einde van het studiejaar mag verwachten.

Op maandag 21 september start het academiejaar 2020-2021. Duizenden studenten trekken dan opnieuw naar het leslokaal, of in deze coronatijden toch op zijn minst naar een virtuele lesruimte. Elk jaar berekent het Centrum voor Budgetadvies en -onderzoek (CEBUD), verbonden aan de Thomas More Hogeschool, de rekening van een jaar studeren. En ook dit jaar ligt de rekening opnieuw (een beetje) hoger: zo is het leven van een pendelstudent ongeveer 56 euro duurder, voor een kotstudent is dat 115 euro.

1. De strikte studiekosten

• Studiegeld:

“Elke studerende student betaalt 947 euro studiegeld bij het afsluiten van een voltijds diplomacontract aan de hogeschool of universiteit”, zegt Ilse Cornelis, onderzoeker van het CEBUD en docent Bedrijfsmanagement. “Jouw inschrijving bedraagt dan 60 studiepunten. Bij het inschrijven wordt een verschil gemaakt tussen studenten die recht hebben op een studietoelage en studenten die hier geen recht op hebben. Beursstudenten betalen 112 euro, bijna-beursstudenten 503 euro. Via de sociale dienst van de onderwijsinstelling kom je te weten of je in aanmerking komt voor een studietoelage.”

• Cursussen en andere leermiddelen:

Naargelang de keuze van opleiding kunnen de kosten voor studiemateriaal, zoals cursussen, studieboeken en digitaal materiaal, sterk verschillen. “Het CEBUD rekent op een minimum van 303 euro voor studenten die een bacheloropleiding volgen en 347 euro voor studenten van een masteropleiding. Via de studiebrochures op de website van jouw hogeschool of universiteit krijg je al snel een idee van wat jouw studiemateriaal zal kosten in het eerste jaar.”

De prijs voor een degelijke laptop is al snel 599 euro. Dus de jaarlijkse prijs, als je vijf jaar gaat studeren, bedraagt 120 euro

• Computer of laptop:

Zonder eigen computer met internetverbinding is het niet meer mogelijk om te studeren in het hoger onderwijs. Cursussen en lesmateriaal komen online en je moet ook zelf research doen in de databanken. “De prijs voor een degelijke laptop is al snel 599 euro. Dus de jaarlijkse prijs, als je vijf jaar gaat studeren, bedraagt 120 euro. Een printer is dan weer niet noodzakelijk aangezien de onderwijsinstelling jou de mogelijkheid geeft om ter plaatse documenten af te drukken. Daarvoor dien je natuurlijk wel een printbudget te rekenen, gemiddeld zo’n 50 euro per jaar. Een internetabonnement is in principe thuis aanwezig of is vaak mee inbegrepen in de maandelijkse verbruikskosten van een kotstudent.”

Laptop nodig voor het nieuwe schooljaar? Vergelijk alle laptops hier.

• Overige (studiereis, stage, eindwerk, ateliergeld, …):

“Per opleiding zijn er ook een aantal specifieke kosten in functie van de opleiding die je kiest. Je doet er goed aan om deze kosten op te vragen voor jouw opleiding bij de sociale dienst van de onderwijsinstelling.”

2. De ruime studiekosten

• Vervoer naar school :

Tenzij je vlak bij de campus woont, is er ook aan het pendelen een kost verbonden, namelijk het vervoer. Het pendelen kan met de auto, het openbaar vervoer of per fiets. Of een combinatie van de verschillende vervoersmogelijkheden. “Wie met de bus naar de campus reist, betaalt 216 euro per jaar voor een Buzzy Pass. Voor een treinabonnement betalen studenten, voor een afstand van 25 km, 199 euro per jaar. Wie met de auto naar de campus trekt, komt meteen al een stuk duurder uit. Behalve het aankopen van de wagen betaal je ook voor brandstof, onderhoud, verzekeringen en belastingen: reken al snel op een jaarlijkse kost van 2.790 euro. Daarbij ontbreekt nog de eventuele parkeerkosten die je moet betalen afhankelijk van de parkeermogelijkheden op jouw campus.”

Het mobiliteitsbudget van de kotstudent, bestaande uit een tweedehandsfiets met toebehoren, onderhoud van de fiets en tien NMBS-campuskaarten, bedraagt 203 euro per jaar

Als je op kot gaat, kies je meestal voor een kamer of studio dicht bij de campus. Zo kan je te voet of met de fiets naar school. Als je de weekends thuis doorbrengt, moet je ook nog de uitgaven voor het openbaar vervoer meetellen. “Het mobiliteitsbudget van de kotstudent, bestaande uit een tweedehandsfiets met toebehoren, onderhoud van de fiets en tien NMBS-campuskaarten, bedraagt 203 euro per jaar.”

• Huisvesting :

“Als pendelstudent heb je ogenschijnlijk geen huisvestingskosten, maar je ouders moeten de ruimte/kamer voor jou toch vrijhouden. De kotstudent kan dan weer kiezen voor een kamer of studio bij particulieren of voor een kamer in een studentenhome. De gemiddelde maandprijs voor een privékamer bedraagt 351 euro per maand. Wij voorzien een budget van 4.297 euro per jaar voor de huisvesting van een kotstudent. Behalve de huur moet je soms ook verbruikerskosten betalen voor elektriciteit, gas en internet. Ook kook- en poetsmateriaal, net als bedlinnen en enkele spullen om het jezelf iets gezelliger te maken zijn nodig.”

• Overige :

“Behalve huisvestings- en mobiliteitskosten ben je na zes jaar secundair onderwijs wellicht toe aan een nieuwe boekentas, pennenzak, lunchbox en thermos. Kotstudenten hebben daarnaast nog een bureaulamp en bureaustoel nodig.”

3. De leefkosten

• Voeding :

“Net omdat kotstudenten minder ‘economisch’ koken of in een studentenrestaurant eten, rekent het CEBUD 6,10 euro per dag voor de maaltijden van kotstudenten, voor pendelaars bedraagt dat 5,20 euro per maaltijd.”

• Kleding :

“Het jaarlijks prijskaartje voor kleding en schoenen bedraagt 632 euro. Dit is op basis van een kledingkorf die werd samengesteld na een bevraging bij studenten.”

De huisvestingskosten bedragen 1.521 euro. Dat verschilt voor pendelstudenten en kotstudenten die in het weekend naar hun ouderlijk huis afzakken niet

• Persoonlijke verzorging :

“De kosten voor jouw gezondheid en dagelijkse hygiëne verschillen nauwelijks. Voor pendelstudenten jaarlijks 375 euro, voor kotstudenten bedraagt dat 424 euro per jaar. Die hebben immers ook een beperkte huisapotheek nodig.”

• Woning :

“De huisvestingskosten bedragen 1.521 euro. Dat verschilt voor pendelstudenten en kotstudenten die in het weekend naar hun ouderlijk huis afzakken niet. De verbruikerskosten in eigen huis liggen wel lager dan voorgaande jaren aangezien er in de eerste twee kwartalen van 2020 een aanzienlijke terugval was in de energieprijzen.”

• Ontspanning :

“Het ontspanningsbudget (uitgaan, sporten en reizen) is gelijk en bedraagt gemiddeld 2.510 euro.”

• Mobiliteit :

“Jongeren verplaatsen zich niet alleen om naar school te gaan. Ze doen dit ook voor hun ontspanning. Jaarlijks bedraagt dit gemiddeld 355 euro.”

Totaalprijs:

“Een kotstudent kost dus gemiddeld 13.906 euro per jaar, een pendelende student 9.245 euro. Dat hoeft je als ouder natuurlijk niet te ontmoedigen. Wie vreest de hogere studies van zijn of haar zoon of dochter niet te kunnen betalen, kan informeren naar welke ondersteuning mogelijk is bij de dienst studievoorzieningen of de sociale dienst van de onderwijsinstelling. Een groot deel van de kosten bij hogere studies zijn voor levensonderhoud, die elke jongere zal maken. Ongeacht of die nu studeert of aan het werk gaat.”

De juiste keuzes maken voor je portefeuille of je culinaire avonturen? Of advies nodig over je gezondheid of relaties? Laat je gidsen door experts en surf naar onze MijnGids-pagina.

Lees ook:

Les tot tien uur ’s avonds en geen cantussen: hoe anders ziet het studentenleven eruit in coronatijden? (+)

70 artsen vragen afschaffing mondmaskerplicht op school: “Algemeen welzijn kinderen en jongeren staat sterk onder druk” (+)

Na één week school al her en der klassen in quarantaine: “We gaan véél kinderen testen deze winter” (+)