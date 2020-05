Kost telewerk je een promotie? Werkexpert Stijn Baert over de gevolgen van thuiswerk voor je carrière

Meer van thuis uit werken betekent voor velen minder investeren in hun professioneel netwerk. Dat moet haast nefast zijn voor je kansen om promotie te maken binnen het bedrijf. Maar is dat zo? Professor Stijn Baert, werkexpert binnen ons geldpanel , geeft een antwoord op basis van de wetenschappelijke literatuur.

De Vlaamse werknemer is fan van telewerk. Dat bleek heel duidelijk uit onze enquête bij werknemers naar de carrièregevolgen van de coronacrisis. Ongeveer 2 op 3 van zij die vinden dat hun werk deels via telewerk kan gebeuren is van mening dat dit telewerk een positief effect heeft (of zou hebben) op hun jobtevredenheid.

Onder degenen die door de coronacrisis meer van thuis uit werken is eenzelfde fractie van – 2 op 3 dus – tevreden met dat verhoogde thuiswerk. De helft ziet in (meer) telewerk bovendien ook een mogelijkheid om stress en de kans op een burn-out te reduceren.

Voor telewerk geldt hetzelfde als voor Stan Van Samang: duidelijk meer vrouwelijke fans dan mannelijke Stijn Baert

Maar ook voor de baas lijkt er wat in te zitten, in dat telewerk. Meer dan de helft van onze steekproef geeft aan dat telewerk helpt om de werktaken efficiënter uit te voeren én dat het toelaat zich beter te concentreren. Conclusie? Het gevoel leeft bij velen dat we niet enkel blijer maar ook beter worden met dank aan telewerk.

Meer vrouwelijke fans

Niet meer dan percepties zegt u? Niet akkoord. De resultaten van onze enquête blijken in overeenstemming met een recente synthese van het onderzoek naar telewerk en carrière die gepubliceerd werd in het vakblad European Journal of Work and Organizational Psychology.

Dat wil zeggen, ook internationaal vindt men meestal dat telewerk gunstig is voor de jobtevredenheid van werknemers. Zij het tot op een bepaald niveau. Wie meer dan 15 uur per week van thuis uit werkt, gaat er minder positief naar kijken. Verder geldt voor telewerk hetzelfde als voor Stan Van Samang: duidelijk meer vrouwelijke fans dan mannelijke. En belangrijk: ook het internationaal studiewerk relateert thuiswerk aan betere prestaties.

Minder promotie

Als telewerk ons toelaat beter te werken, zou het moeten leiden tot meer kans op het maken van promotie, toch? Daar lijkt het telewerksprookje helaas een minder fraaie wending te krijgen.

In ons staal aan Vlaamse werknemers meent minder dan 10% van degenen die een beroep uitvoeren waar telewerk mogelijk is, dat dit telewerk een positief effect heeft op de kans om promotie te maken. Meer dan 27% vreest een negatieve invloed. Ook deze ingeschatte minder fraaie kant aan telewerk wordt, zij het voorzichtig, bevestigd in de recente synthese van de wetenschappelijke literatuur.

Bron figuur: Baerten co-auteurs (2020).

Minder netwerken?

Waarom zou meer telewerk tot minder promotiekansen moeten leiden? Zowel onze enquête als andere studies wijzen naar dezelfde twee verklaringen.

Ten eerste is er het gevaar op professionele isolatie. Wie meer thuis werkt, bouwt mogelijk haar/zijn professioneel netwerk met collega’s en leidinggevenden minder uit. Buitenlands studiewerk geeft inderdaad aan dat telewerkers meer geneigd zijn te “bonden” met andere telewerkers (eerder dan met de eigen collega’s op het bedrijf).

De bevindingen in onze enquête bevestigen. Bijna 2 op 3 van degenen in onze steekproef die door de coronacrisis meer thuis werken, vrezen voor een slechtere band met hun collega’s. Meer algemeen denkt slechts 14% dat telewerk gunstig is voor de verbondenheid met de collega’s en slechts 18% dat het goed is voor de band met de baas.

Minder in het oog, minder in het hart, zo lijkt het wel. En daar zou je inderdaad een prijs voor kunnen betalen, wanneer het op het maken van promotie aankomt.

Minder bijleren?

Een tweede reden waarom meer van thuis uit werken effectief tot een lagere kans op promotie kan leiden, heeft alles te maken met leren en bijleren.

De professionele isolatie waarover ik eerder sprak, kan ertoe leiden dat je minder“informeel bijleert”. Dat wil zeggen: minder bijleert van collega’s. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat je minder geneigd zult zijn om collega’s een vraag te stellen wanneer je ergens vast zit dan wat het geval is wanneer je vanop kantoor werkt.

Op korte termijn beter presteren door telewerk, maar je op langere termijn minder ontwikkelen, het lijkt effectief een valkuil richting het maken van promotie Stijn Baert

Sommige buitenlandse studies geven ook aan dat de deelname aan formele opleidingen lager is onder hevige telewerkers dan onder wie minder telewerkt. Die opleidingen zijn natuurlijk belangrijk om je “menselijk kapitaal” op peil te houden en zo je productiviteit. Op korte termijn beter presteren door telewerk, maar je op langere termijn minder ontwikkelen, het lijkt effectief een valkuil richting het maken van promotie.

Ook de deelnemers van onze enquête lijken dit zo aan te voelen. Van wie telewerk mogelijk acht in haar/zijn beroep, zijn er ongeveer evenveel – een kleine 30% – die menen dat telewerk negatief is voor de professionele ontwikkeling als er zijn die menen dat het tot betere ontplooiing leidt.

De buitenlandse studies onderstrepen het belang van de bedrijfscultuur in deze. In organisaties waar telewerk echt van “willen” is in plaats van van “moeten”, zou de link tussen meer van thuis uit werken en minder promotie maken minder sterk zijn.

Conclusie

Als we alle elementen samenleggen, dan biedt telewerk vele kansen om het welzijn van werknemers te versterken, maar houdt het effectief een gevaar in voor hun professionele doorgroeimogelijkheden. Wie gaat voor meer van thuis uit werken, maakt dus maar beter een punt van extra te investeren in het professionele netwerk én in opleidingen die toelaten te blijven groeien.

