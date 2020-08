Kost een lange regeringsvorming ons land ook echt (veel) geld? Econoom waarschuwt dat we ons niet in slaap mogen laten wiegen

Krijgt België een nieuwe federale regering dit najaar? De N-VA en PS lijken alvast opnieuw door een deur te kunnen, maar ze hebben versterking nodig om hun project te doen slagen. Kost deze situatie ons land ook echt veel geld, zoals regelmatig wordt geopperd? Is het uitblijven van een regering duurder voor een land? Met andere woorden: weegt dat op onze economische groei en dus op de inkomsten van de staat? Véronique Goossens, econoom in ons geldpanel , maakt de vergelijking met de vorming van d



Aan de universiteit van Barcelona werd in 2018 het vervelende Belgische record van de 541 dagen lange regeringsvorming onder de loep genomen. De economen kwamen er tot de verrassende vaststelling dat de Belgische economie totaal niet te lijden had onder de situatie, integendeel zelfs. Het bruto binnenlands product (bpp: de totale waarde van alle goederen en diensten die toen in ons land geproduceerd werden, nvdr.) per hoofd groeide sneller dan als dit een periode mét regering was geweest. Het positieve effect werkte zelfs nog door tot in 2013.

België zette tussen 2010 en 2014 een betere economische prestatie neer dan het gemiddelde van de Europese Unie, dus ook tijdens het verkiezingsjaar waarin de Zweedse coalitie in de steigers werd gezet

Remblokjes op economische groei

Hoe was dit mogelijk? Uiteraard wordt België niet alleen door een federale regering bestuurd, maar geven ook de regio’s een belangrijke impuls aan de economie. De ingewikkelde structuren in dit land hebben dus ook nog voordelen. Daarnaast doken de overheidsfinanciën opnieuw stevig in het rood. De toenmalige regering in lopende zaken had nochtans afgesproken met de Europese Commissie dat het zijn budgettaire situatie zou verbeteren, maar daar kwam niets van in huis. Integendeel, de begroting verslechterde nog.

Het feit dat België op dat ogenblik niet bespaarde kwam de economische groei ten goede ten opzichte van andere Europese landen. Een andere verklaring zien de onderzoekers in het feit dat de economie toen geen last had van nieuwe regelneverij. Onze complexe regelgeving is echt een probleem als je ons internationaal vergelijkt.

België zette tussen 2010 en 2014 een betere economische prestatie neer dan het gemiddelde van de Europese Unie. Dus ook tijdens het verkiezingsjaar waarin de Zweedse coalitie in de steigers werd gezet. Vanaf 2015 zien we dat ons land consistent trager begon te groeien. De regering Michel I demarreerde op dat ogenblik. Volgens de Nationale Bank was de slow motion in de groei vooral het gevolg van de inspanningen die de regering leverde om de aangroei van onze lonen onder controle te houden. Dit was nodig om de prijs van onze Belgische producten als exportland aantrekkelijk te houden ten opzichte van die in onze buurlanden. Ook op de sociale uitkeringen werd de rem gezet en Michel I haalde in de eerste jaren de buikriem aan. Trager groeiende lonen deed de consument matiger geld uitgeven en tegelijkertijd deed de overheid dus hetzelfde. Dat zet remblokjes op je economische groei. Door de tax shift kregen we dan wel opnieuw meer koopkracht., maar helaas vloeit een deel van dat geld sinds vorig jaar meer naar het spaarboekje. We zijn waren al angstiger geworden door de nakende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, en nu zit de schrik er helemaal in door Covid-19.

Dit jaar alleen al stijgen de pensioenkosten met 2,6 miljard, en de komende jaren zien we vergelijkbare stijgingen. Dat is geld dat je ieder jaar bijkomend moet vinden

Vrij spel om cadeaus uit te delen

Een vergelijking maken tussen de lange regeringsvorming van 2010-2011 en deze van 2019-2020 is eigenlijk appelen met peren vergelijken. We zouden de Covid-19-pandemie eruit moeten filteren om tot een zinnig resultaat te komen. Bovendien wordt het land intussen geleid door een regering met bijzondere machten, wat meer beleidsmogelijkheden geeft dan bij een regering in lopende zaken. Dat is ook nodig gezien de zware klap die onze economie ondergaat door Covid-19.

Maar tot op het ogenblik dat de pandemie bij ons toesloeg zie je wel overeenstemming met die zware regeringsvorming van 2010. Zo waren de besparingsinspanningen volledig weggedeemsterd, wat in 2019 een ondersteunend effect had op de economie. Bovendien heeft het parlement nu vrij spel om een aantal cadeaus uit te delen. Tel daarbij de met zevenmijlslaarzen oprukkende pensioenkost en je stelt vast dat je vandaag eigenlijk geen deugdelijke begroting meer voor elkaar krijgt. Dit jaar alleen al stijgen de pensioenkosten met 2,6 miljard. En de komende jaren zien we vergelijkbare stijgingen. Dat is geld dat je ieder jaar bijkomend moet vinden.

In het licht van de uitgaven die nu gemaakt worden om de loodzware gezondheidscrisis het hoofd te bieden, lijkt dat bedrag te verbleken. Wellicht zal deze recessie onze overheden zowat 50 miljard euro kosten, meeruitgaven en minder inkomsten samen gerekend. Er bestaat geen twijfel over dat deze ingrepen noodzakelijk zijn.

Schulden herfinancieren

Tot slot kunnen we ons de vraag stellen of het voor België in tijden van een lange regeringsvorming duurder is om zijn schulden te herfinancieren. Elk jaar komt een stuk van de totale schuld, die zowat 480 miljard bedraagt, op vervaldag en moeten onze overheden nieuw schuldpapier in de markt zetten om die schuld te kunnen aanhouden.

Je zou kunnen verwachten dat de financiële markten zenuwachtig worden van een politieke impasse in België, maar volgens een beleidsanalyse aan de KU Leuven in 2014 kan je daar geen bewijs van terugvinden. Ook vandaag zien we dat niet.

België kan het zich niet veroorloven om vrijgevig te zijn. Onze schulden liggen steevast veel te hoog en de financiële markten kunnen daar op termijn hoe dan ook een probleem van maken

Dit alles zou ons in slaap kunnen wiegen. De economie blijft in normale omstandigheden draaien en krijgt zelfs een zetje omhoog dankzij het uitblijven van besparingen. En onze schulden financieren blijft voorlopig spotgoedkoop. Op (midden-)lange termijn is dit wel gevaarlijk. Niet alleen financieel-economisch, maar ook voor de sociale rechtvaardigheid.

België kan het zich niet veroorloven om vrijgevig te zijn. Onze schulden liggen steevast veel te hoog en de financiële markten kunnen daar op termijn hoe dan ook een probleem van maken. Bovendien zal onze rijkdom van vandaag de komende tientallen jaren betaald worden door de jonge generatie werknemers. Fair is dat geenszins. Die jonge generatie zal dat ongetwijfeld laten voelen in het stemhokje.

De nieuwe regering zal dus het evenwicht moeten zoeken tussen een stevige economie met voldoende kansen voor jonge mensen, een goed sociaal vangnet en een geleidelijke afbouw van onze schuld. Een huzarenstuk. Met voldoende staatsmanschap moet dat wel lukken.

