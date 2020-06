Korting vragen in crisistijd: doe je het, of doe je het niet? Onze budgetexperte geeft antwoord en advies

Vind je het ongepast om in crisistijd om korting te vragen? Maar zou je het toch vaker willen doen om geld te besparen? Sara Van Wesenbeeck geeft als budgetexperte in ons geldpanel haar opinie en geeft ook een stappenplan mee voor diegenen die in een winkel over de prijs willen onderhandelen.

‘Is dat uw beste prijs?’ ‘Als ik er twee van koop, doet u dan iets van de prijs af?’ ‘Dit wil ik, maar het is te duur. Wat kan je voor mij doen?’ ‘Wat is uw allerlaagste prijs?’ Onderhandelen over de prijs of korting vragen, is een slimme en winstgevende budgetgewoonte. Het maakt je portemonnee gelukkig en is een belangrijk middel om je inkomsten te vergroten, maar het is even doeltreffend om je kosten te drukken.

Hoewel we er veel geld mee kunnen besparen, hebben we als nuchtere Vlaming meestal veel schroom als het op onderhandelen over korting aankomt. Je hebt het wellicht al eens voorzichtig en met wisselend succes uitgeprobeerd toen je op vakantie in een zuiders land in een zonnige bui was, maar je denkt er niet aan om het thuis ook te doen. Je vindt het gênant of onbeleefd, het zit niet in je genen, je hebt er de guts niet voor of je vindt het de tijd en de moeite niet waard. Daarenboven maken we economisch zware tijden door waarin veel handelaars en dienstverleners nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. En dat motiveert niet om korting te vragen. Je wilt immers niet het verwijt krijgen ‘dat dit in crisistijd erg ongepast is’ of bijdragen aan het faillissement van je favoriete kledingzaak.

Onderhandelen over de prijs brengt op, voor alle partijen. Het maakt van jou een betere consument, en van winkels betere handelaars

De koek vergroten

Wie meer ruimte in zijn budget wil, durft korting te vragen. Onderhandelen over de prijs brengt op, voor alle partijen. Het maakt van jou een betere consument, en van winkels betere handelaars. En dat is nuttig, vooral ook in crisistijd, want consumenten en handelaars hebben elkaar nu hard nodig. Een definitie van onderhandelen leert ons dat je sàmen op zoek gaat naar een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden. Het is een interactie tussen mensen waarbij je probeert iets mogelijk te maken dat je anders niet zou kunnen bereiken. Het doel is samen ‘waarde’ te creëren, met andere woorden: je gaat de taart niet verdelen, maar wel de koek vergroten. Een win-winsituatie voor alle partijen.

Durf het onderhandelen over de vraagprijs te omarmen, want er valt heel wat te winnen. Als consument krijg je een faire prijs voor de producten en diensten die je aankoopt, je betaalt niet meer dan nodig of dan gangbaar is en je kan de kosten drukken en veel besparen. Als handelaar of dienstverlener heb je meer tevreden en trouwe klanten die jouw product of dienst waarderen. Klanten die ambassadeur van je zaak worden en deze bij anderen enthousiast aanbevelen. En het draait niet om geld alleen. Consument en handelaar hebben allebei belang bij een duurzame relatie, want ook die zal in de (nabije) toekomst haar vruchten afwerpen en winst, in de brede zin van het woord, opleveren.

Vraag gerust korting als iets beschadigd is of als je meerdere exemplaren van iets koopt

De kunst van de deal

Onderhandelen over de aankoopprijs kan enkel een succes zijn als redelijkheid en respect je leidraad zijn. In principe is alles onderhandelbaar, maar het is niet redelijk om korting te vragen voor een brood bij de bakker of een stuk kaas bij de kruidenier. Bij grote of duurdere aankopen zoals een auto of zonnepanelen voor je huis kan het wel. Vraag gerust korting als iets beschadigd is of als je meerdere exemplaren van iets koopt. Onderhandel zeker op de markt en bij je verzekeraar en bank (voor je hypotheeklening) en doe het ook voor diensten.

Behandel de andere partij met respect. Je hebt immers de intentie om samen met de ander tot een compromis te komen waar je allebei baat bij hebt. Dat doe je niet door botweg alles te duur te vinden en overal op af te dingen, maar wel door een gesprek aan te gaan, je in te leven in de ander, te geven en te nemen. ‘Goedemorgen, hoe gaat het met u?’ ‘Goed, dank u, waarmee kan ik u van dienst zijn?’ ‘Ik heb veel positiefs over uw winkel gehoord.’ ‘Dat doet me plezier, kijkt u gerust even rond.’ Haal geen vuile trucjes uit om je zin te krijgen in de ‘onderhandeling’ en vraag niet om onredelijke kortingen. Of dreig niet met een negatieve beoordeling als je geen korting krijgt.

Slim onderhandelen over korting: een stappenplan

Stap 1. Bereid je altijd goed voor. Verzamel vooraf zo veel mogelijk informatie over het product en vergelijk prijzen op het internet.

Stap 2. Wat is het item dat je wilt kopen voor jou waard. Leg de ondergrens vast, daar zul je tijdens het

Stap 3. Kijk rond in de winkel waar je gaat onderhandelen. Maak contact met de verkoper en toon interesse voor het product dat je wilt kopen.

Stap 4. Noem nooit als eerste een prijs, maar stel wel vragen: ‘Is dit uw beste prijs?’ Als je een prijs te horen krijgt, heb je een goede basis om van te vertrekken.

Stap 5. Via bod en opbod en goede argumenten tracht je het eens te worden. Blijf vriendelijk en rustig. Humor werkt ook altijd.

Stap 6. Ben je het niet eens geworden over de prijs, dan moet je nu bereid zijn de winkel te verlaten zonder dat je iets koopt. Of heb je wel een deal kunnen sluiten? Proficiat met je winst.

Niet durven, maar doen, is nu de boodschap. En het zal je beslist extra motiveren, als er iets van de prijs af gaat.

Budget- en organizingcoach Sara Van Wesenbeeck is de bezieler van Barking Dogs.

Morgen komt beurs- en beleggingsexpert Geert Noels in ons Geldpanel-dossier aan het woord: “Wisselkoersen kunnen het rendement van uw beleggingen maken of kraken”

Lees ook:

“Thuiswerk biedt de werknemer heel wat fiscale voordelen”: Onze geldexpert Michel Maus vertelt welke kosten belastingvrij zijn (+)

Haal dit jaar het meeste uit uw belastingaangifte: waar kunt u geld besparen? (+)

Omstreden firma zet federale regering voor schut: 15 miljoen mondmaskers beloofd, maar 2,7 miljoen geleverd (+)