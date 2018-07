Kortere werkdag aan Universiteit Gent door hittegolf: nog maar zes uur per dag werken met behoud van loon TT

23 juli 2018

13u14

Bron: Belga 9 Economie Zowat 13.652 werknemers van de Universiteit Gent hoeven vanaf morgen nog maar zes uur per dag te werken, met behoud van het normale loon. Door de aanhoudende hitte gaat een "zomerregeling" van start, bevestigt de universiteit aan Belga. Werknemers bij wie het takenpakket dat toelaat, mogen 's ochtends om 7 uur al aan hun werkdag beginnen en om 13 uur naar huis gaan.

Alle werknemers van de UGent krijgen vandaag een bericht over de zomerregeling, die geldt voor alle werknemers ongeacht de vakgroep, faculteit, afdeling of directie waarvoor ze werken. De regeling geldt voor alle personeelsleden "voor zover de dienstnoodwendigheden dat toelaten".

"Voor bijvoorbeeld dierenverzorgers zal het niet van toepassing zijn", verduidelijkt de universiteit. Een deel van de medewerkers is in deze periode op vakantie, maar wie niet met verlof is kan aanspraak maken op de kortere werkdag. Dat is geen verplichting.



De regeling loopt in eerste instantie tot vrijdag 27 juli, voor zo lang het KMI code oranje heeft voorspeld.