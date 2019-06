Koopkracht stijgt met 3,5% Johan Van Geyte

08 juni 2019

05u24 4 Economie Ondanks doemberichten over een stagnerende economie ziet de toekomst er niet zo slecht uit. Tegen 2021 zal de koopkracht van alle Belgen samen 3,5% hoger liggen dan vandaag, voorspelt de Nationale Bank, doordat de lonen stijgen én meer mensen werken.

Tussen nu en eind 2021 zullen nog 120.000 extra banen gecreëerd worden in België, schat de Nationale Bank. Daarmee wordt de verdere aangroei van de beroepsbevolking opgevangen en blijft de werkloosheid stabiel op het historisch lage peil van 5,7% dat dit jaar wordt bereikt. De stijging van de werkgelegenheid gaat gepaard met hogere lonen. Dat zadelt onze bedrijven op met hogere kosten, die ze volgens de Nationale Bank slechts gedeeltelijk kunnen doorrekenen in hun verkoopprijzen. Het positieve gevolg is dat de Belgen meer te besteden hebben. Dat zorgt er dan weer voor dat de vraag naar goederen en diensten de komende jaren sterk blijft, en zo de verwachte daling van de export compenseert. De komende drie jaar zou ons land daardoor telkens kunnen rekenen op een economische groei van 1,1 à 1,2%. Dat is weliswaar minder dan de 1,4% van vorig jaar, maar internationaal nog altijd mooi.

Toch is er ook minder goed nieuws. De Belgen houden best nog wat geld achter de hand voor nieuwe belastingen en besparingen, want bij ongewijzigd beleid loopt het begrotingstekort tegen 2021 op tot 11,1 miljard euro of 2,3% van het bbp. De volgende federale regering heeft dus bikkelhard begrotingswerk voor de boeg.