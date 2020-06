Koopkracht in België vorig jaar 17% boven Europees gemiddelde kv

18 juni 2020

16u48

De koopkracht van de Belgen lag vorig jaar 17 procent boven het gemiddelde in de Europese Unie. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat over het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner, uitgedrukt in koopkrachtstandaard.

Luxemburg is koploper met een bbp per inwoner dat maar liefst 161 procent boven het Europees gemiddelde ligt. Die hoge score wordt mee veroorzaakt door de vele grensarbeiders in het Groothertogdom. Zij dragen wel bij tot het bbp, maar worden niet als inwoners geteld bij de berekening van het gemiddelde per inwoner.

Op de tweede plaats staat Ierland, dat 91 procent beter doet. De top vijf wordt vervolledigd door respectievelijk Denemarken (+29%), Nederland (+28%) en Oostenrijk (+27%). Ons land bezet de achtste plaats met +17 procent. Bulgarije bengelt onderaan de ranglijst. Als het bbp per capita in de EU 100 is, ligt dat in Bulgarije op 53.



Bij het bbp per inwoner uitgedrukt in koopkrachtstandaard is rekening gehouden met de verschillen in prijzen tussen landen, waardoor betekenisvolle vergelijkingen mogelijk zijn.

Eurostat geeft ook nog een andere indicator mee, namelijk de werkelijke individuele consumptie (AIC) per inwoner, eveneens uitgedrukt in koopkrachtstandaard. Deze indicator is volgens het statistiekbureau beter geschikt om de (materiële) welvaart van huishoudens in te schatten. Ook hier blijft Luxemburg koploper met een welvaart die 35 procent boven het EU-gemiddelde ligt, gevolgd door Duitsland (+ 23%), Oostenrijk (+ 18%), Denemarken (+ 16%) en België (+ 15%).