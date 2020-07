Komt er binnenkort een flinke beurscorrectie en zullen wij daarvan de gevolgen voelen? Professor economie legt uit

Economie In de Verenigde Staten heeft de coronacrisis geleid tot een enorme economische malaise. En toch zijn de beurzen, zowel Wall Street als technologiebeurs Nasdaq, enorm optimistisch. Maar is dat optimisme wel terecht? Komt er binnenkort een flinke beurscorrectie en zullen ook wij de gevolgen ervan voelen in onze portemonnee? Professor internationale economie Hylke Vandenbussche (KU Leuven) legt uit.

Mogen we ons binnenkort verwachten aan een beurscrash in de Verenigde Staten? Want tenslotte zijn de beurzen bijzonder optimistisch, terwijl de economische activiteit nog altijd een stuk lager is dan voor de coronacrisis.

Er is inderdaad een groot verschil tussen de realiteit en het optimisme van de beurzen. Vooral in de Verenigde Staten blijven de beurzen optimistisch, en dan zeker technologiebeurs Nasdaq. Dat lijkt bizar en is moeilijk te begrijpen. Maar de beurzen lopen nu eenmaal vooruit op wat er economisch gaat komen. De geschiedenis leert ons dat beurzen voorspellingswaarde hebben. Ze weerspiegelen in principe alle informatie die op dit moment publiek beschikbaar is. Er zijn verschillende redenen voor de stijgende beursprijzen. Jonge mensen kopen nu ook meer aandelen. En de digitale revolutie die er zit aan te komen, stemt mensen optimistisch.

Dat betekent dat we niet meteen moeten vrezen voor een beurscrash?

Of de beurzen gaan crashen, weet ik niet. Maar het is een feit dat heel veel aandelen op dit moment ondergewaardeerd zijn. Vergeet niet dat heel wat aandelen midden maart van dit jaar met 100 tot 150% gezakt zijn. Nu klimmen ze langzaam uit het dal. Het is niet moeilijk snel te stijgen als er eerst zo’n grote terugval was. Vooral op de technologiebeurs in de Verenigde Staten is de heropflakkering fenomenaal snel gegaan. In Europa gaat het iets trager, maar wij hebben niet zoveel technologie-aandelen, eerder meer traditionele sectoren.

U zegt dat de beurzen optimistisch zijn omdat de mensen dat zijn?

Mensen zijn gewoontedieren en houden niet van verandering. Meestal hebben ze daarvoor een klein duwtje in de rug nodig. De coronacrisis heeft hen dat duwtje gegeven om heel veel nieuwe technologische snufjes versneld in te voeren. Dankzij de digitale technologie konden we thuiswerken, en onze contacten onderhouden. Digitale websites lieten winkels toe om hun producten toch te blijven verkopen. De ommezwaai naar het digitale werken kwam er plots en daarmee zijn we nu allemaal mee. Dat is misschien de reden dat we zo optimistisch zijn.

Daarnaast - en dat is een heel harde realiteit - is het zo dat deze gezondheidscrisis vooral zwakkere en oudere mensen heeft getroffen. Zij dragen sowieso minder bij aan de productiviteit in een land. Het is zoals na de Tweede Wereldoorlog, toen een hele generatie werd uitgeroeid omdat ze dienstplicht hadden en moesten gaan vechten. Maar het gevolg was wel dat er meer mogelijkheden waren voor de mensen die achterbleven.

Of we een stuk van onze welvaart zullen moeten inleveren? Dat denk ik wel.

Betekent dit dat we nooit teruggaan naar de wereld zoals die was voor corona?

De vraag is inderdaad of de wereld fundamenteel veranderd is. Of wordt het na de crisis gewoon weer business as usual? Voor corona floreerde het internationale transport enorm. We konden profiteren van de vele goedkope producten die ons land binnenkwamen: dat is wat de globalisatie ons gebracht heeft. Maar we hebben gezien wat een enorm risico die intense internationale contacten inhouden. Een klein virusje kan zich in een mum van tijd over de hele wereld verspreiden. Wat als we nu zeggen: “We moeten die Chinese producten niet meer want het zorgt alleen maar voor de verspreiding van pandemieën?”

De handel met de Verenigde Staten en China loopt nu al terug. Om het risico op pandemieën te verminderen, zullen er waarschijnlijk meer grenscontroles ingevoerd worden of zullen we soms de grenzen moeten sluiten. Gevolg: er zullen minder goedkope producten ons land binnenkomen, waardoor de goederen schaarser en duurder zullen worden. Lokaal produceren is nu eenmaal duurder.

We zullen met andere woorden op iets langere termijn een stuk van onze welvaart moeten inleveren?

Dat denk ik wel. Er zullen niet alleen minder goedkope producten en diensten uit het buitenland ingevoerd worden, maar ons inkomen ligt ook lager dan voor de coronacrisis. Vraag is of we bereid zullen zijn om een deel van onze welvaart op te offeren door een andere manier van leven en werken. Zijn we klaar voor een tragere wereld waar minder goedkope producten van het buitenland komen? Misschien, als we daarvoor in de plaats meer welzijn - een hogere levenskwaliteit - in de plaats krijgen, zou dat best wel eens kunnen. Dat zou betekenen minder materiële welvaart maar misschien meer aandacht voor gezin, familie, klimaat en gezondheid.

Lees ook:

Vereenvoudigde aangifte gewoon tekenen en doorsturen? Expert beantwoordt vragen over je belastingen (+)

Erfbelasting moeten betalen op centen die u nooit kreeg? Onze geldexpert waarschuwt voor ‘het meest verwerpelijke wetsartikel’ uit de fiscaliteit (+)

“Kom vroegtijdig de winnaars van morgen op het spoor”: onze beursexpert over beleggen in 5G (+)