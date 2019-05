Koersval aandeel Tesla kostte topman Elon Musk dit jaar al bijna 5 miljard dollar TT

31 mei 2019

16u04

Bron: Belga 0 Economie Het aandeel van de fabrikant van elektrische wagens Tesla kent zijn zwakste jaarstart tot nu toe. Tot en met gisteren verloor het 43 procent van zijn waarde. Het aandelenpakket van topman Elon Musk werd zo 4,9 miljard dollar (4,4 miljard euro) minder waard.

Analisten stellen zich steeds kritischer op tegenover Tesla. Ze zijn sceptisch over de vraag bij consumenten naar de elektrische auto's. In het eerste kwartaal leverde Tesla ook minder voertuigen dan vooropgesteld.

De koersval sinds begin dit jaar deed al 7,8 miljard dollar aan aandelenwaarde in rook opgaan bij de grootste vier individuele aandeelhouders van Tesla, waarvan 2,7 miljard in mei alleen. Musk is daar het voornaamste slachtoffer van, met daarnaast het Chinese technologieconcern Tencent, het Saoedische staatsinvesteringsfonds PIF en de Amerikaanse miljardair Larry Ellison.

Musk is door het koersverlies weggezakt van de 29ste naar de 46ste plaats in de miljardairsindex van het financiële agentschap Bloomberg.