Koers bitcoin in vrije val, maar voor hoelang? Redactie

08u43

Bron: Belga, De Tijd 1 ANP Economie De bitcoin is deze week net zo hard gekelderd als de virtuele munt in de week daarvoor steeg. Ondertussen is de koers zelfs naar 13.000 dollar (11.000 euro) gezakt, terwijl de munt begin deze week nog boven de 20.000 dollar was gekomen.

Verschillende digitale munten kennen al een jaar een spectaculaire stijging. De bekendste, bitcoin, spant de kroon. De waarde van de munt nam in een jaar toe van ongeveer 1.000 dollar tot bijna 20.000. Afgelopen weekend piekte de munt op 19.511 dollar. Een toename met een duizelingwekkende 1.300 procent in een jaar.

Maar deze week is, althans voorlopig, de rem gezet op die explosieve groei. Woensdag daalde de munt al naar 16.000 dollar, maar vooral vannacht ging het hard en kwam de bitcoinkoers zelfs op 12.996 dollar, waarna een klein herstel volgde. In de loop van de dag zakte de waarde nog meer, maar intussen lijkt de munt aan de beterhand.

Bitcoin cash

De reden voor de koersval is niet helemaal duidelijk. Als een van de redenen wordt de toenemende populariteit van bitcoin cash genoemd, een afsplitsing van de bitcoin na een ruzie eerder dit jaar. Bitcoin cash wordt gesteund door het belangrijke handelsplatform Coinbase en steeg deze week 55 procent in waarde.

De daling zou kunnen zijn versterkt door shortposities die zijn opgebouwd, nadat de termijnbeurzen in Chicago futures op de bitcoin hebben geïntroduceerd. Dat betekent dat slimme handelaren massaal bitcoins op termijn verkopen in de hoop dat ze die later goedkoper kunnen terugkopen.



Overigens zijn grote koersstijgingen en -dalingen bij bitcoins niet ongewoon. In september steeg de munt boven de 5.000 dollar om daarna in waarde te halveren. Sinds begin deze maand is de bitcoin met 66 procent in waarde gestegen en sinds het begin van dit jaar is de waarde verdertienvoudigd.

Het financiële establishment heeft zich altijd tegen de virtuele munt gekeerd, maar blijkt de jongste weken toch geïnteresseerd in de bitcoin

Het financiële establishment van toezichthouders, bankiers en economen heeft zich telkens tegen de virtuele munt gekeerd. Daarbij werd de munt een zeepbel, een piramidespel en zelfs een vorm van fraude genoemd. Maar de jongste weken blijken ze toch geïnteresseerd te zijn geraakt in de bitcoin. Zakenbank Goldman Sachs kondigde aan een handelsplatform voor virtuele munten te willen beginnen. Naast bitcoins zijn ook andere populaire cryptovaluta als litecoins en ethereum deze week met 10 procent gedaald.

Goede zaak

Diegenen die al lang in de bitcoin hebben belegd doen nog altijd een goede zaak. Tegenover het begin van het jaar ligt de koers van de virtuele munt nog altijd 1.100 procent hoger.

Beleggers moeten er in ons land dan wel rekening mee houden dat ze belastingen verschuldigd zijn. Wie speculeert met de digitale munt en dat niet beroepsmatig doet, moet die inkomsten aangeven als 'diverse inkomsten', waarop een belasting van 33 procent verschuldigd is. Dat blijkt uit een ruling waarover enkele kranten vandaag berichten.

In dit rulinggeval ging het om een student die als toepassing op zijn studies een applicatie had ontwikkeld voor de automatische aan- en verkoop van bitcoins. De fiscus beoordeelde dat als speculatie en niet als winst uit een gewone meerwaarde zoals bij aandelen die men lange tijd aanhoudt. Mocht dat wel het geval zijn geweest, dan waren de meerwaarden belastingvrij. Als men daarentegen bitcoins beroepsmatig verhandelt, vallen de inkomsten onder de tarieven van de gewone personenbelasting.

Een bitcointrader in België moet zijn inkomsten zelf aangeven. Voor de fiscus is het niet makkelijk om dat soort verrichtingen op te sporen want de handel is niet gereguleerd en gebeurt via buitenlandse handelsplatformen.