Koers Bitcoin blijft dalen: cryptomunt zakt onder de grens van 4.000 dollar IB

25 november 2018

01u06

Bron: Belga 0 Economie De daling van de bitcoin zet door. De koers van de munt is gisterenavond door de grens van 4.000 dollar, (zo'n 3.500 euro) gezakt. De laatste keer dat de virtuele munt zo weinig waard was, was op 27 september 2017. In de afgelopen 24 uur verloor de crypto-munt 10 procent van zijn waarde.

Andere munten verliezen ook fors terrein. De bitcoin cash, de stellar, de cardano, de monero en de IOTA verloren eveneens meer dan 10 procent van hun waarde in een etmaal. Dat blijkt uit gegevens van de site Coinmarketcap, die alle koersen bijhoudt.

De bitcoin was in 2017 een grote hype. De virtuele munt begon het jaar op net geen 1.000 dollar en ging eind november 2017 door de barrière van 10.000 dollar. Een paar weken later was de munt heel eventjes meer dan 20.000 dollar (toen zo'n 18.000 euro) waard. Dat is de hoogste stand ooit.

Terugval

Daarna begon de terugval. Rond de kerstdagen vorig jaar was de koers teruggezakt tot ongeveer 13.000 dollar. Half januari dook de koers onder de 10.000 dollar. Sinds de zomer leek de bitcoin juist vrij stabiel, de munt bleef maandenlang tussen de 6.000 en 7.000 dollar hangen. Maar in de afgelopen anderhalve week daalde de waarde met meer dan 2.000 dollar of ruim 1700 euro.