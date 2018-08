Kmo's blijven ook in het tweede kwartaal aanwerven jv

16 augustus 2018

08u23

Bron: belga 0 Economie Belgische kleine of middelgrote ondernemingen blijven ook in het tweede kwartaal werknemers aanwerven. De jobgroei is het grootst bij kmo's in Brussel (0,5 procent) en Wallonië (0,6 procent), Vlaanderen kent dit kwartaal een lichte daling van 0,1 procent. Dat blijkt uit de kmo-jobindex van hr-dienstverlener SD Worx.

De kmo-jobindex van SD Worx blijft groeien, al is die toename minder sterk na de recordstijging van het eerste kwartaal. Met 116,2 is de index van de tewerkstelling bij Belgische bedrijven tot 100 werknemers nu 0,2 procent hoger dan het vorige kwartaal. Tijdens het eerste kwartaal van 2018 steeg de tewerkstelling in de Belgische bedrijven tot honderd werknemers met 0,9 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van 2017.

Ondanks de globale daling in Vlaanderen in het tweede kwartaal, is er wel jobgroei bij kmo's van meer dan 20 werknemers. Bij de kleine kmo's met minder dan 20 werknemers is er een daling van 0,2 procent, na een sterke stijging in het eerste kwartaal. In Brussel is de situatie omgekeerd, met de meeste jobcreatie bij kmo's tot 20 werknemers. Grotere kmo's hebben het daar moeilijker om bijkomende jobs te creëren. De Waalse kmo's maken over de hele lijn een inhaalbeweging, na de status quo van vorig kwartaal.

De sterkste groei doet zich voor bij bedienden en 50-plussers en betreft zowel voltijdse als deeltijdse banen. "We moeten allemaal langer werken en het is positief dat 50-plussers hun weg vinden naar heel diverse jobs bij onze kmo's, in alle regio's in België", zegt Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo's.