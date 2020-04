Klusgekte slaat toe, maar badkamerspecialist X²O blijft dicht en dat steekt Marc Coppens

18 april 2020

De klussende Vlaming kan sinds vanmorgen weer gipsplaten afhalen, boormachines kopen en verf aanschaffen. Althans In een doe-het-zelfzaak met een gevarieerd aanbod, want gespecialiseerde winkels moeten dicht blijven. En dat steekt, onder meer bij badkamerspecialist X²O , die enkel producten voor zelfinstallatie verkoopt, maar toch niet mag heropenen.

De Veiligheidsraad besliste woensdag dat doe-het-zelfzaken opnieuw de deuren mogen openen, maar de hoerastemming werd meteen overschaduwd door dé vraag: wat is nu eigenlijk een doe-het-zelfzaak en wat niet? Geen probleem voor de Gamma’s, Brico’s en Hubo’s die een gevarieerd aanbod voor de klusser aanbieden, maar speciaalzaken zoals Colora (verf) en X²O (alles voor de badkamer) die ook op de doe-het-zelver mikken, bleken niet aan de criteria te voldoen. “Wij waren klaar om open te gaan, maar heel laat kwam vrijdag een ministerieel besluit dat de winkels een gevarieerd aanbod moeten hebben. Wij hébben een gevarieerd aanbod in sanitair, en denken nog altijd dat we wel mogen opengaan, maar hebben het zekere voor het onzekere genomen, tot teleurstelling van al onze medewerkers”, zegt Peter Demets, CEO van X²O.

“Dat steekt, zeker omdat aan onze twintig winkels klanten zijn komen kijken of we opengaan. Om maar te zeggen: er is echt wel nood aan dit aanbod. Ik sta volledig achter de geest van de wet: het heropenen van dit soort zaken helpt om mensen thuis te houden en te laten klussen, tuinieren of gewoon relaxen. Met ons zusterbedrijf (Overstock Garden, 22 filialen, red) verkopen we tuinmeubelen. Eigenlijk zou je ook die winkels moeten kunnen heropenen, want als mensen kunnen relaxen met een nieuwe tuinset blijven ze ook gewoon thuis.”

“Dit is een vreemde situatie van oneerlijke concurrentie. Onze winkels zijn zeer ruim tot 1.500m2 , dus wij kunnen aan alle veiligheid- en hygiëneregels voldoen. We denken zelfs dat het bij ons veiliger zal zijn gezien we veel minder mensen tegelijkertijd in onze zaak zullen toelaten – maximum twintig. Hopelijk komt er snel duidelijkheid - zonder interpretatiemogelijkheden - en gelijkheid voor elke retailer.” Pas bij de Veiligheidsraad van volgende week zal blijken of er nog meer versoepeling mogelijk is.