Kloof tussen arm en rijk krimpt in ons land

De kloof tussen arm en rijk is in ons land, in tegenstelling tot de internationale trends, kleiner geworden. Economie De kloof tussen de rijkste Belgen en de rest is in de periode 1990-2013 kleiner geworden. Dat leert onderzoek van de Leuvense economen André Decoster, Koen Dedobbeleer en Sebastiaan Maes. Dat meldt De Tijd vandaag.

De drie onderzoekers brachten de inkomsten van de Belgen in kaart via hun belastingaangiftes. Daaruit blijkt dat van de inkomsten van alle Belgen in 1990 zo'n 9,2 procent naar de rijkste 1 procent vloeide. In 2013 was dat aandeel gedaald naar 8,3 procent.

Tegen de stroom in

De cijfers tonen aan dat België de internationale trend niet volgt. Zo was in de VS de rijkste 1 procent in 1990 goed voor 14,5 procent van het nationale inkomen. Dat aandeel is gestegen naar 20 procent.

De cijfers houden geen rekening met de inkomsten uit roerend vermogen en vastgoed, die 15 procent van de totale inkomsten bedragen. Maar de cijfers zijn ook berekend vóór de herverdeling door de overheid plaatsvindt.