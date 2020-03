KLM houdt tot negentig procent van de vloot aan de grond, Ryanair mogelijk “alle vliegtuigen” Redactie

16 maart 2020

10u56

Bron: Belga, AD 6 Economie De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM houdt vanwege de impact van het nieuwe coronavirus alle vliegtuigen van het type Boeing 747 per direct aan de grond. Dat houdt in dat er wordt gevlogen met een capaciteit die 70 tot 90 procent lager is dan normaal. Ook Ryanair snoeit fors en sluit niet uit alle vliegtuigen binnenkort aan de grond te houden. De Lufthansa-groep (met ook Brussels Airlines) beperkt het vluchtaanbod vanaf morgen dan weer tot 10 procent op lange afstand en 20 procent op korte afstand.

De maatregel bij Lufthansa geldt voorlopig tot 12 april. Net voordien had de Oostenrijkse dochter Austrian Airlines laten weten dat het alle vluchten schrapt vanaf woensdagavond en zeker tot en met 28 maart.

Bij Brussels Airlines wordt het komende vluchtschema nog in elkaar gestoken. Het is niet onmogelijk dat ook daar alle vluchten geschrapt worden, maar er is nog geen beslissing genomen. “We bekijken alle scenario’s”, aldus een woordvoerster. Brussels Airlines zei eind vorige week dat het vluchtaanbod in de rest van maart 35 procent lager zou liggen dan normaal, en in april 45 procent.

Ryanair

Ryanair verwacht dat in de loop van de komende zeven tot tien dagen de meerderheid van haar vliegtuigen aan de grond zal blijven, en sluit zelfs niet uit dat de volledige vloot moet worden geparkeerd. De maatschappij wijst onder meer naar vliegbeperkingen die verscheidene landen in mindere of meerdere mate hebben opgelegd. In andere landen is vliegen bijna onmogelijk door maatregelen van “social distancing”, klinkt het nog.

In april en mei verwacht Ryanair het zetelaanbod met 80 procent te verminderen, maar “het is niet uitgesloten dat alle vliegtuigen aan de grond zullen blijven”. Ryanair benadrukt over veel liquide middelen te beschikken, maar de budgetvlieger neemt ook maatregelen om de operationele uitgaven te beperken: investeringen uitstellen, aanwervingen bevriezen, vrijwillig verlof aanmoedigen, contracten tijdelijk opschorten enzovoort.



“We werken samen met onze mensen en met de vakbonden in alle EU-landen om deze uitzonderlijke en ongeziene coronacrisis aan te pakken”, klinkt het. De impact ervan is voorlopig nog niet vast te stellen.

Easyjet

Ook de Britse prijsvechter easyJet verwacht dat het merendeel van de vliegtuigen op korte termijn aan de grond zal blijven. EasyJet zal waar mogelijk gedurende korte tijd vluchten blijven uitvoeren om klanten terug te halen. Om de impact van het virus te verminderen, neemt easyJet bezuinigingsmaatregelen. Waar mogelijk worden uitgaven van het bedrijf beperkt. Door toestellen aan de grond te houden wordt ook bespaard.

Het bedrijf noemt de toekomst van de Europese luchtvaart “precair”. Er is volgens easyJet geen garantie dat Europese luchtvaartmaatschappijen een langdurige reisstop en het risico van een langzaam herstel kunnen overleven. “De Europese luchtvaart staat voor een onzekere toekomst en het is duidelijk dat gecoördineerde overheidssteun nodig is om ervoor te zorgen dat de industrie overleeft en kan blijven opereren als de crisis voorbij is”, zegt topman John Lundgren.

KLM

Bij KLM’s zusterbedrijf Air France vliegen de superjumbo’s van vliegtuigmaker Airbus, de A380's, niet meer. De maatregelen zijn nodig om de financiële impact van het virus te verzachten. De grote kisten zijn doorgaans duur in gebruik.

Moederbedrijf Air France-KLM rekent in de komende maanden op een capaciteit die 70 tot 90 procent lager ligt dan normaal. Het bedrijf heeft een aantal aanvullende maatregelen genomen die dit jaar tot 200 miljoen euro aan besparingen moeten opleveren.

In eerste instantie heeft een herziening van het investeringsplan ervoor gezorgd dat tot 350 miljoen euro kan worden bespaard. De kostenbesparingen en andere maatregelen, plus de mindere uitgaven voor onder meer brandstof, compenseren volgens het bedrijf ongeveer de helft van de omzetdaling.



Het aandeel Air France-KLM ging vanochtend met 20 procent onderuit op de Nederlandse beursindex AEX. Overigens krijgt de hele luchtvaartsector momenteel flinke klappen op de beurzen. Easyjet ging met 29 procent onderuit, moederbedrijf van British Airways, IAG, daalde met 20 procent, Ryanair tuimelde 18 procent en het Duitse Lufthansa met 14 procent.

Zes miljard

Air France en KLM overleggen met hun ondernemingsraden over te nemen maatregelen. Afgelopen week sloot het concern al een doorlopende kredietfaciliteit af voor een totaalbedrag van 1,1 miljard euro. In totaal heeft de onderneming de beschikking over ruim 6 miljard euro aan geldmiddelen.

KLM zit in grote problemen vanwege de Amerikaanse reisban en de sluiting van het luchtruim in verschillende andere landen. Topman Pieter Elbers zei eerder: “KLM gaat dit overleven, maar niet vanzelf.”

De luchtvaartmaatschappij vraagt voor alle werknemers tijdelijke werkloosheid van 30 procent aan. Ook vakantiemaatschappij TUI fly heeft tijdelijke werkloosheid aangevraagd, evenals de Schipholbedrijven Swissport, Aviapartner en facilitair bedrijf Axicom. De Nederlandse luchthaven Schiphol was gisteren nog niet zo ver.