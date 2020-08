Kledingwinkels draaiden tijdens solden 35 procent minder omzet dan vorige jaar KVE

31 augustus 2020

17u09

Bron: Belga 2 Economie Door de strenge coronamaatregelen tijdens de eerste weken en het uitstel van de solden noteren de kledingketens 35 procent minder omzet ten opzichte van de soldenmaand vorig jaar. Dat blijkt uit een rondvraag van handelsfederatie Comeo bij haar leden. "Het uitstel van de solden was een slechte beslissing", klinkt het.

In augustus kregen de handelaars 40 procent minder klanten over de vloer in vergelijking met de soldenmaand juli vorig jaar. Dat vertaalt zich ook naar slechtere omzetcijfers. Die lagen 35 procent lager in vergelijking met die van juli 2019.

"Niet enkel de strengere maatregelen, ook het uitstellen van de solden heeft de omzetcijfers doen kelderen. Heel wat klanten zijn in juli al in het buitenland gaan shoppen, zowel online als in de fysieke winkels", verduidelijkt Kathy Bergen, Sector Manager Fashion bij Comeos.



Dat consumenten in de laatste week van augustus niet meer alleen moesten gaan shoppen, heeft tot een lichte boost geleid. Maar die volstond niet om de negatieve cijfers recht te trekken.

