Kledingwinkel Sissy-Boy failliet verklaard

12 april 2019

13u56

Bron: Belga 3 Economie De Nederlandse kledingwinkel Sissy-Boy is vandaag failliet verklaard door de rechtbank van Amsterdam. De keten, met circa 45 winkels in de Benelux, kampte al tijden met tegenvallende verkopen.

De financiële problemen werden acuut nadat een zoektocht naar een koper voor Sissy-Boy spaak was gelopen. De onderneming vroeg eerder deze maand al uitstel van betaling aan.

Sissy-Boy bestaat sinds 1982 en is bekend om zijn collectie kleding en woonaccessoires. Er werken ongeveer 600 mensen, voor een groot deel parttimers. De omzet bedroeg afgelopen jaar circa 60 miljoen euro.

In België heeft Sissy-Boy winkels in Knokke-Heist, Gent, Hasselt, Brugge en Antwerpen.

Of er een doorstart mogelijk is en of de winkels open blijven is nog onduidelijk, aldus de Nederlandse zakenzender RTL Z. De curatoren waren vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.