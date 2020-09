Kledingmerk Ralph Lauren gaat duizenden jobs schrappen HR

22 september 2020

19u12

Bron: ANP 0 Economie De Amerikaanse kledingverkoper Ralph Lauren is van plan ongeveer 3700 arbeidsplaatsen te schrappen omdat het modemerk hard is geraakt door de coronacrisis en meer wil inzetten op online verkoop. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Het gaat daarbij om 15 procent van het totale personeelsbestand van Ralph Lauren. De ontslagen zouden moeten vallen in de periode tot eind maart. Het bedrijf kwam zelf niet met concrete cijfers over het banenverlies, maar zei wel dat er een voorziening wordt getroffen voor een ingreep in het personeelsbestand van 120 miljoen tot 160 miljoen dollar en dat de kostenbesparingen moeten oplopen tot 200 miljoen dollar per jaar.

Vanwege de coronapandemie moesten winkels van Ralph Lauren noodgedwongen de deuren sluiten en door de economische onzekerheid zijn mensen minder snel geneigd de relatief prijzige merkkleding te kopen.

