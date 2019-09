Kledingketen Forever 21 vraagt bescherming aan jv

De Amerikaanse kledingketen Forever 21 heeft faillissementsbescherming aangevraagd. Dat blijkt uit papieren die bij een rechtbank in de staat Delaware zijn ingediend.

De in Los Angeles gevestigde onderneming wil zich via een zogeheten Chapter 11-procedure beschermen tegen schuldeisers. Op die manier kan het bedrijf blijven doorgaan met zijn activiteiten en tegelijk werken aan een plan om zijn schulden af te lossen. Als het bedrijf faillissementsbescherming geniet kunnen onder meer onrendabele winkels makkelijker worden gesloten en een reorganisatie eenvoudiger worden uitgevoerd.

Om een ommezwaai te bewerkstelligen heeft Forever 21 krediet beschikbaar gekregen van onder meer de bank JPMorgan Chase. Geruchten dat de kledingketen op omvallen stond, deden al langer de ronde.

Niet meer actief in ons land

In totaal heeft Forever 21 meer dan 800 winkels in de Verenigde Staten, Europa, Azië en Latijns-Amerika. De keten, vooral bekend van relatief goedkope modeartikelen voor jongeren, was tot 2016 in België actief, met een vestiging in Brussel en in Antwerpen. In Brussel werd de winkel na een brand in 2013 nooit heropend, terwijl die in Antwerpen moest sluiten wegens torenhoge huurprijzen.

Forever 21 heeft wel nog een vestiging in Nederland, in het centrum van Rotterdam.