Kledingketen C&A sluit dertien winkels in Duitsland

24 januari 2020

15u21

Kledingketen C&A sluit dertien winkels in Duitsland. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Het gaat om vestigingen door heel Duitsland. De winkelketen zegt voortdurend zijn winkelbestand te analyseren om te bepalen welke winkels dicht moeten of eventueel gemoderniseerd moeten worden. C&A heeft 450 winkels in Duitsland.

Eerder deze week waren er al berichten dat C&A dertig van de 160 winkels in Frankrijk wil sluiten. Het bedrijf gaf toen aan dat het zich moest aanpassen aan een sector die constant in beweging is.

Het van oorsprong Nederlandse C&A werd in 1841 opgericht. Het bedrijf van de familie Brenninkmeijer is wereldwijd actief, maar vooral in Europese landen.