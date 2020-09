Kledingketen Benetton verlaat België in 2021 IB

04 september 2020

05u54

Bron: Belga 1 Economie De Italiaanse kledinggroep Benetton verlaat België volgend jaar. Dat staat in een brief die de directie dinsdag naar het personeel stuurde en waarover La Libre Belgique vandaag bericht. Benetton wijst op "ontoereikende resultaten op de Belgische markt" die "seizoen na seizoen blijven verslechteren".

Benetton sloot zijn laatste twee winkels in ons land eerder al: die van Brussel in februari 2019 en die van Antwerpen eerder dit jaar. De groep verkoopt haar kleding alleen nog in de winkels van Galeria Inno en de outlet van Messancy (Luxemburg).

De samenwerking met Galeria Inno loopt echter in de loop van het eerste kwartaal van 2021 af en de outlet in Messancy sluit begin 2022 de deuren, schrijft de directie in de brief aan het personeel.

Het gaat om 29 werknemers, onder wie bedienden op de maatschappelijke zetel en verkopers. Zij zullen worden ontslagen. Op 6 oktober is een informatiebijeenkomst gepland.