Klachten van consumenten over banken gaan vooral over fraude bij online bankieren AW

01 april 2019

18u01

Bron: Belga 0 Economie Als consumenten klagen over hun bank gaat dat vooral over fraude bij online bankieren. Dat blijkt uit het jaarverslag van Ombudsfin, de ombudsdienst voor financiële diensten. Bijna de helft (454) van de 921 ontvankelijk verklaarde klachten gaat over betalingen en betaalrekeningen.

Consumenten betwisten verrichtingen vanwege fraude. De ombudsdienst herinnert eraan dat klanten nooit codes of bancaire gegevens mogen meedelen aan derden. "Te veel consumenten laten zich nog in de val lokken door listen van fraudeurs", luidt het.



Andere klachten gingen over de beëindiging van de cliëntenrelatie, geldafhalingen aan de automatische loketten en kosten bij internationale betalingen. De ombudsdienst behandelde ook zeventig klachten over de integratie van Record Bank in ING. Zo liep de uitvoering van orders vertraging op.

Meer klachten

In 2018 dienden consumenten 3.986 aanvragen in bij Ombudsfin, een stijging met 20,5 procent in vergelijking met de 3.308 dossiers van een jaar eerder. Een groot deel van de klachten is niet ontvankelijk. Een aanzienlijk deel wordt in eerste lijn doorverwezen naar de financiële instelling, die een maand de tijd heeft om te proberen het geschil op te lossen.

Uiteindelijk werden 921 klachten ontvankelijk verklaard, 495 daarvan werden gegrond bevonden. Voor bijna 95 procent werd een minnelijke oplossing gevonden.

Het aantal klachten over consumentenkrediet (107 dossiers tegenover 126 in 2017) en hypothecair krediet (124 dossiers tegenover 133 in 2017) daalde.