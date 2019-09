Kinepolis trekt VS binnen met overname bioscoopgroep Redactie

02 september 2019

07u20

De bioscoopuitbater Kinepolis doet zijn intrede in de Verenigde Staten. Kinepolis heeft een akkoord om de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Digital Cinemas over te nemen, die tien bioscoopcomplexen heeft in de staat Michigan, in het noordoosten van de VS.

De tien bioscoopcomplexen van MJR Digital Cinemas zijn samen goed voor 164 schermen en meer dan 20.000 zitplaatsen. Ze kregen in 2018 6,2 miljoen bezoekers over de vloer en realiseerden een omzet van 81,2 miljoen dollar (ruim 73 miljoen euro). Kinepolis telt ongeveer 137,2 miljoen euro neer voor de Amerikaanse overname. Het verwacht de transactie voor eind oktober te kunnen afronden.

De Belgische bioscoopgroep is sinds anderhalf jaar actief in Noord-Amerika: eind 2017 werd de overname afgerond van het Canadese Landmark Cinemas.

Expansieplannen

“Ik ben bijzonder trots dat we de kans krijgen onze investering in Canada uit te breiden naar de VS”, stelt Eddy Duquenne, de CEO van Kinepolis Group. “De succesvolle overname van het Canadese Landmark Cinemas heeft aangetoond dat we onze bedrijfsstrategie succesvol kunnen implementeren in een ander continent en een andere tijdzone.”

De overname van MJR Digital Cinemas past volgens Duquenne ook perfect in de expansieplannen: “Geografisch sluit het aan bij Canada, het betreft uitsluitend multi- en megaplexen en we verwerven een belangrijke vastgoedpositie”, klinkt het.

Merknaam behouden

Kinepolis zal MJR verder uitbaten onder de bestaande merknaam en met het huidige management. De Amerikaanse bioscoopgroep telt 815 medewerkers.

Met de Amerikaanse bioscopen erbij, zal Kinepolis Group meer dan honderd bioscopen tellen in Europa en Noord-Amerika.