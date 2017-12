Kinepolis breidt imperium verder uit in Nederland EB

20u37

Bron: Belga 2 BELGA Economie Bioscooproep Kinepolis heeft een akkoord gesloten over de overname van de Nederlandse groep NH Bioscopen, die vestigingen heeft in Schagen en Hoofddorp. Het akkoord omvat ook een nieuwbouwproject in Haarlem, zo meldt de Belgische groep. De NH bioscoop op het Waddeneiland Texel wordt niet overgenomen.

De bioscoop in Schagen telt vijf zalen en 560 zitplaatsen en ontvangt jaarlijks zo'n 220.000 bezoekers. De bioscoop in Hoofddorp telt acht zalen en 1.100 zitplaatsen en ontvangt ongeveer 390.000 bezoekers per jaar. In Haarlem wordt volgend jaar een complex gebouwd met zes zalen en 850 zitplaatsen.

De transactie is 27,5 miljoen euro waard, inclusief de overname van de schulden, en zal van kracht worden op 1 januari. Kinepolis bouwt er zijn Nederlandse activiteit verder mee uit. Het had al 15 bioscopen bij onze noorderburen en zal in de loop van 2018 ook in 's-Hertogenbosch nog een nieuwe cinema openen.

Eerder deze maand rondde Kinepolis nog een grote overnamedeal in Canada af. Daarnaast is de groep ook nog actief in België, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen.