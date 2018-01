Kinderen van overleden ouders niet langer fiscaal benadeeld kv

31 januari 2018

19u18

Bron: Belga 1 Economie Kinderen van wie een van de ouders overleden is, kunnen voortaan vakantiewerk of weekendwerk doen, zonder daarvoor fiscaal benadeeld te worden. De Kamercommissie Financiën heeft daarvoor vandaag unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd. De tekst moet nu nog langs de plenaire Kamer passeren.

Wezen krijgen vandaag een vergoeding, de zogenaamde wezenrente. Daardoor vallen ze fiscaal niet meer ten laste, in tegenstelling tot bijvoorbeeld kinderen van gescheiden ouders. Die blijven wel ten laste, hoewel ze alimentatie ontvangen.

De wezenrente wordt vanaf de eerste euro beschouwd als bestaansmiddel. Bij onderhoudsgeld is dat pas vanaf 3.270 euro. Het wetsvoorstel dat woensdag groen licht kreeg, zorgt ervoor dat het wezengeld eveneens pas vanaf 3.270 euro in aanmerking wordt genomen als bestaansmiddel, legt Johan Klaps (N-VA) uit.

Dat moet de pijnlijke situatie voorkomen waarbij de overgebleven ouder meer belastingen moet betalen indien het kind bijvoorbeeld vakantiewerk doet. "Weeskinderen zullen op die manier net als hun leeftijdsgenoten een eerste werkervaring kunnen opdoen zonder dat zij of hun familie hiervan de dupe zijn", zegt Klaps. "Het verliezen van een ouder is al erg genoeg om dan ook nog eens fiscaal te worden benadeeld."