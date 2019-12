Kerstshoppers breken record: gisteren werd nog meer geld uitgegeven dan op Black Friday tvc

22 december 2019

12u45

Bron: Belga 0 Economie Tijdens de laatste dagen voor Kerstmis doen de Belgen massaal aankopen. Worldline, de Europese leider in de sector van betalings- en transactiediensten, heeft gisteren een nieuw absoluut dagrecord van 10.535.817 elektronische betalingen geregistreerd in fysieke en online winkels.

Met de ruim 10,5 miljoen transacties van gisteren wordt Black Friday van vrijdag 29 november van de troon gestoten. Die dag was met 10.432.103 verwerkte transacties tot nu toe de beste dag in de geschiedenis van de elektronische betalingen in België.