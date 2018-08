Ken jij ze nog? De Bambix-koekjes zijn terug! Redactie

Het was vorig jaar al aangekondigd, maar nu liggen ze ook eindelijk in de winkel: de Bambix-koekjes.

In 2015 haalde het Franse Danone de koekjes van de markt. Maar twee jaar later nam het Vlaamse Inex het gamma aan groeimelk van Olvarit over van Danone, met de bedoeling het merk te herlanceren onder de naam Bambix. Daarbij zouden ook de legendarische koekjes opnieuw geproduceerd worden. Nu is het ook zover. Colruyt mocht ze als eerste in de rekken leggen, vanaf volgende maand volgen de andere supermarkten.