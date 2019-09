KBC wil ook op zondag telefoon opnemen, maar vakbond ligt dwars Sven Watthy

21 september 2019

05u02 3 Economie Als eerste bank van het land wil KBC zijn klanten ook op zondag te woord staan. De liberale vakbond weigert “het paard van Troje” binnen te halen. Maar daardoor liggen ook de onderhandelingen stil over de regeling voor het banenverlies dat eerder deze maand aangekondigd werd.

De bank-verzekeraar wil enkele tientallen medewerkers op zondag inzetten in de callcenters. De directie koppelt het voorstel aan de gesprekken over de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, die zou moeten ingaan op 2 januari.

Dit jaar loopt het oude akkoord af en verliezen de 14.000 personeelsleden alle voordelen die vorige keer werden onderhandeld. Het gaat uitgerekend over een cao die belangrijk is voor het nakende jobverlies. Begin deze maand maakte KBC bekend dat het in drie jaar tijd via natuurlijk verloop 1.400 ‘traditionele’ banen wil laten verdwijnen. Er moet besproken worden welke verplichtingen de bank heeft tegenover de werknemers van wie de job overbodig geworden is.

En die belangrijke onderhandelingen lopen nu dus vast op de zondagse dienstverlening. Vooral de liberale ACLVB is radicaal tegen. De socialistische en christelijke vakbonden stellen zich minder hard op. Voor een cao is geen handtekening van alle partijen nodig, voor extra flexibiliteit op het werk wél. Zo werd in 2015 al een gelijkaardig voorstel gedaan door KBC, maar werd uiteindelijk een cao ondertekend zonder ACLVB en sneuvelde het zondagswerk.

In een schriftelijke reactie op het artikel zegt de bank dat het gaat om een beperkt experiment voor zondagsopening. Een beperkt aantal medewerkers zouden daarbij in KBC Live de klanten ook op zondag bedienen. Het experiment zou lopen voor de duur van de cao-Tewerkstelling, volledig op vrijwillige basis voor de medewerkers en met een extra compensatie. Nadien kan dit experiment samen met de werknemersvertegenwoordigers worden geëvalueerd met het oog op al of niet verderzetting ervan, klinkt het. KBC noemt die verruimde flexibiliteit een “logische volgende stap”.