KBC verwacht "serieuze afkoeling" van Belgische economie kg

22 mei 2018

10u11

Bron: Belga 1 Economie KBC verwacht dat de Belgische economie dit jaar maar 1,6 procent zal groeien. Eerder was de bank-verzekeraar uitgegaan van een groei van 1,9 procent. Een cocktail van dreigende handelsconflicten, politieke onzekerheden en dure olie zorgt voor "donkere wolken" boven de Belgische economie.

Met een verwachte groei van 1,6 procent zit KBC duidelijk onder de meeste andere prognoses, die rond de 1,8 procent liggen. Toch verwachten de economen van KBC een "serieuze afkoeling" van de economie dit jaar, zegt chief economist Jan Van Hove.

De bank verwijst daarvoor naar het verzwakkend sentiment en de vele politieke onzekerheden wereldwijd en in Europa. "Kijk maar naar de verkiezingsuitslag in Italië." Dat negatief sentiment wordt ook gevoeld in de contacten met ondernemers. "Er is nog expansie, maar de ondernemers zeggen dat ze beginnen de afzwakking te voelen", aldus Van Hove.

Ook de dreigende mondiale handelsconflicten wegen op de erg open Belgische economie, net als de zwakke dollar en de stijgende olieprijzen. "Dure olie heeft een negatief effect op onze handelsbalans en op onze erg energie-intensieve economie", legt de hoofdeconoom van de KBC uit.

Positief voor de Belgische economie zijn dan weer de consumptie-uitgaven van de gezinnen en de investeringen van de bedrijven, die beide op peil blijven.

Voor 2019 heeft KBC de groeivooruitzichten voor de Belgische economie eveneens naar beneden bijgesteld: van 1,7 naar 1,5 procent.