KBC trekt dividend in jv

30 maart 2020

07u55

Bron: belga 0 Economie KBC trekt zijn dividend in, in navolging van de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) om geen dividenden uit te keren. Dat heeft de Belgische bank-verzekeraar bekendgemaakt.

KBC trekt het eerder aangekondigde slotdividend van 2,5 euro per aandeel in. In november werd wel al een interimdividend van 1 euro per aandeel uitgekeerd.

In oktober zal worden geëvalueerd of het ingetrokken slotdividend alsnog geheel of gedeeltelijk kan worden uitgekeerd in de vorm van een interimdividend.

KBC annuleert ook het voorgestelde inkoopprogramma van 5,5 miljoen eigen aandelen.